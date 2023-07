À Wavre, cinq toiles sous les étoiles entre le 8 juillet et le 2 septembre : voici les films qui seront projetés gratuitement en plein air

Cette année, la première séance est programmée ce samedi 8 juillet, à 22 h 30, au parc de l’Orangerie avec la projection de Top Gun Maverick, réalisé par Joseph Kosinski, sorti en 2022, la suite du film Top Gun de Tony Scott.

La seconde séance est programmée le vendredi 4 août, à 22 h, dans le cadre de Bierges en fête, sur le parking du complexe Jules Collette, avec la projection du film L’Innocent réalisé par Louis Garrel avec Roschdy Zem et Anouk Grinberg.

Le samedi 19 août, à 21 h 30, ce sera le film The Fabelmans de Steven Spielberg et le jeudi 24 août à 21 h 30 ce sera le biopic Elvis réalisé par Baz Luhrmann avec Austin Butler et Tom Hanks, dans le cadre des activités de "Wavre sur herbe" à la place cardinal Mercier.

La dernière projection est programmée le samedi 2 septembre, à 21 h, dans les installations de l’AS Beauchamps au Villagexpo avec au programme le film Trois Mousquetaires: D’Artagnan réalisé par Martin Bourboulon avec François Civil et Vincent Cassel.