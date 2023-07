Vendredi, le concert de No Way Acoustique aura lieu à 21 h, après l’apéritif proposé dès 16 h.

Samedi, les brocanteurs s’installeront dès 6h du matin, alors que le tournoi de pétanque en doublette commencera à 13 h, en même temps que les tirs au but. "On aura aussi des courses de canards dans le ry Henri Fontaine, explique Sarah Février, du comité organisateur. Nous utilisons de petits canards en plastique, que l’on rencontre souvent lors des fêtes foraines, pour la pêche aux canards. Ils sont tous numérotés et les participants peuvent miser en choisissant un des numéros." Tous les canards sont déposés dans une manne, qui est déversée au-dessus du ry et la course commence. Ces courses de canards constituent une tradition à laquelle on tient à Orp-le-Petit. Samedi encore, un karaoké est prévu aussi, en soirée.

Dimanche, un barbecue (sur réservation) est prévu à midi, alors que le tournoi de pétanque en triplette, les tirs au but et les courses de canards animeront à nouveau l’après-midi.