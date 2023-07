Échanges internationaux: une dizaine de jeunes cherchent une famille d’accueil installée en Brabant wallon

Camila vient du Chili et aura 15 ans à son arrivée en Belgique en août. Elle se considère comme paisible et réservée. Elle aime passer du temps avec sa famille et ses amis dans un environnement calme. Elle joue au tennis depuis l’âge de 4 ans et s’est mise dernièrement au padel. Ezequiel, quant à lui, vient d’Équateur et aura 17 ans à son arrivée. Il aime passer du temps avec sa famille et est très sportif. Son principal hobby est le basket-ball. Après son échange, il envisage d’étudier le génie civil, car les sciences le passionnent.