Gabriel, Alice, Louise… voici les prénoms les plus donnés dans le Brabant wallon : détail par commune (INFOGRAPHIE)

Côté garçons, Noah arrive en troisième place pour l’année 2022, ex aequo avec Louis et Arthur. La première place revient à Gabriel, suivi de Victor.

Comme toujours, les tendances générales occultent les spécificités communales. Entre 2013 et 2022, les prénoms donnés varient fortement d’un centre urbain brabançon à l’autre. À Waterloo, les prénoms les plus en vogue lors de la dernière décennie sont Victoria, Arthur et Louis. Même tendances à Braine-l’Alleud. À Nivelles en revanche, aucun de ces trois prénoms. Gabriel, Hugo, Raphaël et Camille ont été les prénoms les plus donnés dans la Cité des Aclots. À Tubize, Emma et Gabriel. À Ottignies-Louvain-la-Neuve, ce sont Alice et Arthur qui occupent la première place. À Wavre, Chloé et Gabriel. Enfin, Lucie et Arthur ont été les plus populaires ces dix dernières années à Jodoigne.

Les prénoms les plus donnés en Brabant wallon entre 2013 et 2022 ©IPM Graphics

Sur le podium des autres communes, on retrouve encore d’autres prénoms. Notons Zoé à Court-Saint-Etienne, Alix à Beauvechain, Léa à Villers-la-Ville, Manon à Chastre et Victor à Ittre.