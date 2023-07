"Le SDT prévoit que Braine-l’Alleud doit être urbanisé de manière outrancière" : les élus brainois unanimes contre le schéma wallon de développement

D’emblée, pour le groupe IB, Olivier Vanham a annoncé qu’il se ralliait à cette position (lire ci-dessous) et les autres partis de l’opposition ont suivi. Côté IB, on a tout de même salué certains principes qui sous-tendent le SDT, notamment le "Stop béton". Mais en regrettant le manque d’efforts de la Région wallonne pour rendre le document compréhensible, alors qu’elle veut interroger non seulement les élus mais aussi recueillir l’avis des citoyens. De plus, les délais pour réagir sont beaucoup trop courts.

IB a également souligné l’importance pour Braine-l’Alleud de disposer aujourd’hui de son propre schéma de structure communal. Certes, le groupe d’opposition s’était abstenu lorsque celui-ci a été adopté mais au moins, depuis des années, la Commune a réfléchi sur des éléments fondamentaux pour l’organisation de son territoire.

Le périmètre de la zone de centralité définie pour Braine-l’Alleud n’est pas non plus suffisamment expliqué, selon Olivier Vanham. "On ne comprend pas bien comment on arrive à cela. C’est énigmatique et cela aurait nécessité un effort d’information pour nous et pour les citoyens", a conclu le chef de file d’IB.

En ce qui concerne Écolo, Corentin Roulin a précisé que le SDT est une initiative nécessaire, comportant des objectifs globaux importants dans le cadre de la transition: réutilisation des friches, préservation des zones agricoles, lutte contre l’étalement urbain…

"Mais c’est dans les détails qu’on aperçoit les difficultés, a-t-il prolongé. Il y a un problème de timing, et vous invoquez aussi le défaut de démocratie: nous souscrivons à vos réticences concernant la méthode. Et la carte pour Braine-l’Alleud, ça ne va pas du tout !"

Du côté de la majorité, Christian Ferdinand (DéFI) a mis en garde contre le "dogme" de 0% d’artificialisation, soutenu par certains comme un bon principe pour l’avenir. Mais concrètement, pour Christian Ferdinand, cela veut dire qu’on ne pourrait plus, en Wallonie, réaliser un champ photovoltaïque comme celui qui est désormais opérationnel à Alconval…

L’échevin de l’Urbanisme, Jean-Marc Wautier, a pris le relais en confirmant les problèmes de contours pour la zone de centralité, ajoutant que certaines notions utilisées dans le SDT ne sont aujourd’hui pas clairement définies. Il y a aussi, si le document était appliqué dans l’état, des risques d’augmentation de la pression foncière et de spéculation. Dommage également que la CCATM n’ait pas été préalablement consultée…

"Tout est dit, sauf une chose, a conclu le bourgmestre, Vincent Scourneau. On s’oppose surtout parce que le SDT prévoit que Braine-l’Alleud doit être urbanisé de manière outrancière. Alors qu’on se bat contre cela depuis des années. Je sais qu’il y a un discours, assez populiste, qui veut qu’on laisse tout faire aux promoteurs. Ce n’est pas du tout la réalité. Allez voir les recours qu’on introduit, les projets pour lesquels on freine des quatre fers depuis vingt ans pour permettre à la ville d’évoluer avec une croissance maîtrisée. C’est pour cela qu’on s’était opposé au changement du plan de secteur et le SDT, c’est un pied dans la porte pour changer ce plan de secteur. On n’est pas d’accord !"

L’avis négatif du collège a donc été adopté à l’unanimité par le conseil communal.