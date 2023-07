Rebecq : un subside pour sauver la braderie et les Wallo

Une nouvelle catégorie a fait son apparition: subsides pour grands événements populaires. On entend par là "un grand événement à caractère populaire se déroulant sur le territoire communal, sur la voie publique, en plein air, ouvert à tout citoyen et à tout public, sans paiement d’un droit d’entrée pour l’activité principale, existant au moins depuis 10 ans sur la commune, accueillant des forains et des métiers de bouche. Le montant serait de 2 500 € par événement".

L’opposition a fait part de son étonnement. "Presque aucun événement n’est concerné et seules les initiatives provenant d’une même association sont retenues", a commenté Violette Mahy (Écolo). Sylviane Mazy (Ensemble Créons l’Avenir) a demandé le pourquoi de ce critère des 10 ans tandis que Philippe Hauters (Objectif Citoyens) demandait à "connaître la liste des événements susceptibles de répondre à ces critères ?"

Réponse de Dimitri Legasse, chef de file du groupe Union (majorité): "Il nous a semblé nécessaire et indispensable au regard des années passées et des difficultés rencontrées à l’organisation de certains grands événements d’allouer un montant de 2 500 €, à des événements dont je ne pourrais donner l’origine…" Il s’agit en fait de la braderie et des fêtes de Wallonie. "Lorsque l’ancêtre de l’Arcal avait jeté l’éponge, la Commune a dû se charger de l’organisation de la braderie. Cela avait demandé énormément d’énergie et de moyens à l’administration et au service de régie. Il a même failli ne pas y avoir de manifestation une année. Nous avons été fort heureux lorsqu’une association commerciale est née, mais elle n’a pas voulu reprendre le nom de la braderie. Une autre association a vu le jour, Rebecq Événements, une association pluraliste, donc pas partisane."

Et c’est justement Rebecq Événements qui organise aussi bien la braderie que les fêtes de Wallonie. "Cependant, elle éprouve quelques difficultés pour la braderie, de même que pour l’organisation des fêtes de Wallonie, dont l’origine remonte au début des années 1980."

Pour maintenir ces deux rendez-vous, qui rassemblent toujours une grande partie de la population et contribuent ainsi à la vitalité de la commune, la majorité a donc décidé d’octroyer ce subside. "L’association qui porte ces deux événements éprouve de réelles difficultés et a perdu de l’argent ces dernières années. On n’est pas dans un schéma interpersonnel ou un privilège, mais dans une logique de subsistance et de pérennisation d’une activité qui rassemble des milliers de personnes dans la commune", a ajouté Dimitri Legasse.

Violette Mahy a suggéré que ce subside ne soit pas systématique mais soit alloué de manière exceptionnelle cette année. Réponse de Dimitri Legasse: "Ce n’est pas notre choix. On peut effectuer une évaluation l’année prochaine, mais il n’est évidemment pas question de thésaurisation dans le chef de Rebecq Événements".