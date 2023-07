Aerospacelab obtient enfin le permis pour son usine de fabrication de satellites à Louvain-la-Neuve

Le 22 juin 2023, le collège communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a donc délivré le permis sollicité. Il arrivera à échéance le 14 mars 2043. Et comme il est d’usage dans ce type de documents, diverses obligations y sont reprises en termes de gestion des déchets, de rejets atmosphériques ainsi que de bruit.

À Louvain-la-Neuve, la société de haute technologie vise la construction de 24 petits satellites (jusqu’à 150 kg) d’observation par an.

La société, qui a pour ambition de devenir un acteur mondial clé des satellites d’observation de petites tailles, compte aussi ouvrir une méga-usine à Charleroi en 2025 où quelque 500 équipements spatiaux par an pourraient être assemblés.

Visites ministérielles et même royale

Mais elle n’avait donc pas attendu l’autorisation pour lancer son usine à Louvain-la-Neuve. Sans que cela ne suscite de réactions. Au contraire, des ministres ont visité l’usine en question (le ministre régional des Finances Adrien Dolimont ou la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder). Et le 21 juin, un jour avant la délivrance du permis, Aerospacelab a même eu droit à la venue des rois Philippe et Willem-Alexander des Pays-Bas !

Le mardi 27 juin toutefois, en commission Environnement du parlement wallon, le député perwézien André Antoine (Les Engagés) a interpellé la ministre Céline Tellier (Écolo) sur le sujet.

Il a souligné que “le roi Philippe et son homologue néerlandais ont visité une société qui n’est pas en ordre au niveau de son permis d’environnement. Est-ce que c’est grave ? Tout dépend de l’angle avec lequel on regarde la situation. Pour les entreprises, les TPE ou les indépendants qui, faute de permis, alors qu’ils déploient une activité, se sont vus infliger une amende ou une interdiction d’exploiter, c’est la soupe à la grimace. Pour certains, rien ne leur est interdit, et on peut le comprendre vu les projets portés par ces sociétés, mais pour d’autres, plus modestes, les sanctions tombent. C’est, selon moi, une mauvaise publicité pour les instances wallonnes qui, même dans un dossier facile qui suscite l’unanimité sans la moindre contestation, ont manifestement des difficultés à le traiter avec diligence.”

Car si le député pointe le “deux poids deux mesures”, il estime aussi que face à ce type de dossiers, qui ne font l’objet d’aucune contestation, il faudrait en accélérer le traitement.

Précisons toutefois que la demande de permis remonte au 18 août 2022 – la société occupait déjà ses locaux au Centre Monnet -, qu’elle fut jugée incomplète le 7 septembre 2022 et que des compléments ont été déposés par Aerospacelab le 24 février 2023, de quoi estimer la demande complète le 14 mars 2023 et ainsi permettre à la procédure d’avancer.

Tout n’est donc pas qu’une question de délai de traitement des demandes. “L’entreprise n’a pas été privée de permis d’environnement par le fait de l’administration”, a fait remarquer la ministre Tellier.

La ministre Tellier se dit “interpellée” par ces visites officielles

Elle a ajouté que “l’entreprise en question n’est pas connue de ses services et aucune plainte n’a été enregistrée à l’encontre de celle-ci. Il n’existe pas non plus de dispositif de surveillance ou de détection de l’installation des entreprises sur le territoire wallon – on peut d’ailleurs le regretter. Il est interpellant – je vous rejoins – que des visites officielles se réalisent dans une entreprise qui ne dispose pas de permis. J’avoue que j’ai été aussi interpellée que vous quand j’ai appris cette nouvelle. À ce propos, il me semble utile d’insister auprès des autorités communales qui voient s’installer de nouvelles activités sur leur territoire, de s’informer directement auprès des entreprises concernées pour s’assurer qu’elles disposent d’un permis adéquat. Dans le cas contraire, l’information de la présence d’activités non couvertes par un permis peut être adressée directement par la Commune à la police de l’environnement.”

Le 12 juin dernier, Grégoire, le premier satellite d’Aerospacelab construit au Centre Monnet, a été mis en orbite via une fusée Falcon 9 de SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk.

C’est le premier maillon de la plateforme satellitaire polyvalente de la société. Selon son communiqué, il doit surtout permettre de démontrer les capacités de cette plateforme qui, “d’une part, vise à fournir aux acteurs privés et publics des blocs de construction standardisés capables d’accueillir diverses missions et, d’autre part, assure l’avancement du projet de l’entreprise de construire une constellation de satellites dans les années à venir. La plateforme satellitaire polyvalente (VSP) est un élément clé du plan d’Aerospacelab visant à fournir une réponse européenne à l’augmentation attendue de la demande mondiale de petits satellites.”