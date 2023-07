Brabant wallon : des auteurs brabançons à lire sous le parasol

Joëlle Billy, à Mont-Saint-Guibert, aux éditions Le Coudrier, est une Bretonne installée en Belgique depuis toujours. Amoureuse de poésie, elle s’est lancée dans l’édition en 2001. Pari osé, car le genre est une niche, mais l’éditrice a pris le parti de se cantonner dans les tirages limités, du "fait main". "Pas plus de quinze plaquettes tirées à la fois, dit-elle, même si son dernier-né, signé Philippe Pratz, est un recueil de huit nouvelles fantastiques. Dès que mes exemplaires sont vendus, je me remets au travail pour faire renaître une dizaine ou une douzaine de recueils." Dernière sortie, une remarquable plaquette de poèmes intitulée Entre Solstices et Équinoxes, de Jacqueline De Clercq, 82 ans, qui vit et écrit à Plancenoit.

Autre maison connue que les années n’ont pas atteinte: Académia, fondée en 1987, qui s’est d’abord spécialisée en sciences humaines, avant d’ouvrir en 2014 son catalogue à la littérature. Sidonie Maissin la dirige. Académia reprend nombre d’auteurs de la Jeune province, dont Patricia Fontaine (voir ci-contre) ou Manuel Verlange, qui vient de sortir Banana Split, la biographie de Jean-Luc Van Damme.

Gérard Adam, lui, s’est spécialisé dans le roman. Il dirige les éditions M.E.O, à Ixelles, et fait la part belle à des auteurs connus dans le monde littéraire brabançon. "Véronique Biefnot, Lorenzo Cecchi et Olivier Papleux (voir ci-dessous) sont à notre catalogue avec de récentes parutions, explique Gérard Adam, mais nous sommes ouverts à la littérature francophone, qu’elle soit africaine, française ou belge."

Les éditions M.E.O ont aussi le mérite de faire découvrir dans leur traduction française des écrivains de Bosnie-Herzégovine ou de Croatie. "Je garde toutefois un œil sur le Brabant wallon, termine Gérard Adam , car la province regorge de bons écrivains."

Bou Bounoider, lui, n’était pas au Salon des littératures singulières – "La famille avait ses priorités"-, mais son passé d’écrivain, d’éditeur et de libraire à Tilly (Villers-la-Ville) a de quoi retenir l’attention, d’autant que l’homme a dû, en 2022, faire aveu de faillite des éditions Acrodacrolivres. "Sans regrets, dit-il, car cela devenait trop lourd. La librairie poursuit ses activités et je coordonne chaque année le Salon du livre de Villers qui en était en 2023 à sa septième édition." Il vient de publier Adeline Dieudonné, la vie après la vraie vie, aux éditions bruxelloises Lamiroy.