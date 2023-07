Le MR et les Engagés s’allient pour les élections communales de 2024 à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Leur candidat bourgmestre sera Nicolas Van der Maren, conseiller communal et chef de file d’OLLN 2.0-MR.

Dans la liste, se retrouveront les trois membres Avenir du collège communal, à savoir le président du CPAS Michaël Gaux et les deux échevins Benoît Jacob et Nadine Fraselle. Du côté d’OLLN 2.0-MR, Nancy Schroeders et Cédric Jacquet y figureront aussi.

D’autres élus actuels des deux groupes y auront également leur place de même que des candidats indépendants et de la société civile.

”Redynamiser la ville”, dit Nicolas Van der Maren

”Notre démarche est résolument positive, commente Nicolas Van der Maren. Nous voulons apporter une nouvelle dynamique à la ville et proposer une politique en rupture avec celle proposée par la majorité dominée par Écolo. Nous venons avec une énergie nouvelle pour le changement, en termes de priorités, de méthode de travail, de rapport avec les citoyens, et ce au bénéfice de tous les citoyens de notre ville. Cette alliance a pour but de redynamiser la ville.”

Du changement alors que des membres du collège figureront sur la liste ? “Si on gagne les élections, Ottignies-Louvain-la-Neuve aura un bourgmestre libéral, certes avec des collègues Engagés, mais cela représente une grosse différence par rapport à un collège olivier (NDLR : Écolo, Avenir, PS) . De plus, nous présentons une seule liste et portons un même projet rassembleur et différent que les citoyens pourront s’approprier. La méthode est différente : on ne fait pas de préaccord électoral (NDLR : depuis 2000, Écolo, Avenir et PS signaient, publiquement, un tel préaccord avant les élections) . Ce qui est plus sain pour les électeurs.”

Cette annonce est forcément en lien avec la crise politique qui a secoué la ville en janvier-février 2022 : Avenir et PS avaient annoncé une alliance avec OLLN 2.0-MR pour former une nouvelle majorité en cours de mandature, avec Nicolas Van der Maren comme bourgmestre.

Mais tout le monde au sein d’Avenir – on pense ici à Jeanne-Marie Oleffe qui, pour rappel, a quitté en juin dernier le conseil communal – n’était pas d’accord avec cette rupture, tandis que la conviction du PS s’est effilochée au fil du temps qui a séparé l’annonce et le vote au conseil communal, temps d’ailleurs mis à profit par Écolo pour inverser la tendance.

”La majorité actuelle s’est essoufflée”, avance le président du CPAS, Michaël Gaux

”Nous n’avions dès lors plus de majorité pour réaliser ce changement. Nous continuons dès lors au sein de la majorité en cours de manière constructive et respectueuse, indique Michaël Gaux (Avenir), président du CPAS. Mais on avait revendiqué des avancées significatives sur des dossiers majeurs. Force est de constater que ces projets n’avancent pas suffisamment pour être à la hauteur des attentes des citoyens et que la situation n’a guère évolué.”

Et Michaël Gaux d’enfoncer le clou : “Après quasiment 24 ans, cette majorité s’est essoufflée, on n’est plus sur la même longueur d’onde. Le changement est devenu indispensable et les citoyens sont en attente d’un nouveau souffle. On souhaite désormais envisager sereinement et de manière constructive un nouveau départ pour notre ville. Notre engagement nous pousse à vouloir insuffler une nouvelle dynamique avec Nicolas Van der Maren comme candidat bourgmestre. Et ici, les choses seront claires pour les citoyens : on présentera une liste et un programme. Ce ne sera pas comme avant, quand chaque parti présentait sa liste et son programme avec pour conséquence que leur programme se diluait ensuite”.

L’ambition de cette liste est d’obtenir la majorité absolue. “Cela me semble réaliste, assure Michaël Gaux. Théoriquement, on représente actuellement 16 conseillers sur 31. Et on espère bien se renforcer aux élections.”

Impulsion C, le nom de la liste

La liste s’appellera Impulsion C. “Cette lettre fait référence à citoyens, changement, climat, commune, cohésion… Elle rappelle aussi l’héritage des listes Intérêts Communaux qui font partie de notre histoire commune”, avance Nicolas Van der Maren.

Si le programme est en cours de construction – et les citoyens seront consultés – les deux groupes ont déjà défini des axes fondamentaux.

”Ce qui nous différencie par rapport à l’actuelle majorité, c’est que nous voulons nous concentrer sur les missions de base d’une Ville, indique le candidat bourgmestre. On attend d’un collège qu’il entretienne les routes, les pistes cyclables, qu’il assure des services de qualité aux citoyens ainsi que la sécurité, notamment.”

La liste souhaite, “peut-être pas dès la première année de mandature”, diminuer la charge fiscale “pour atteindre un impôt juste pour les citoyens”.

”Nous voulons maintenir l’action sociale au bénéfice des personnes qui rencontrent des difficultés ponctuelles ou plus durables. Nous voulons aussi que le pragmatisme soit au cœur de nos engagements. Enfin, nous voulons avancer sur certains grands projets qui sont en souffrance depuis trop longtemps : la réhabilitation de la place du Centre, un nouveau commissariat de police, la maison de repos et de soins.”

Une liste MR – Les Engagés, voilà qui rebat donc les cartes politiques à Ottignies-Louvain-la-Neuve.