Subsides du gouvernement pour les infrastructures sportives en BW : accord de principe pour deux projets, promesse ferme pour quatre autres

Dans un communiqué diffusé ce vendredi matin, Adrien Dolimont (MR), ministre des Infrastructures sportives au Gouvernement wallon a annoncé débloquer 18 millions d’euros pour les infrastructures sportives du sud du pays, dans le cadre de la deuxième analyse trimestrielle des dossiers pour l’année 2023. “Pour rappel, ces subsides, attribués tous les trimestres, permettent de développer et d’entretenir les infrastructures sportives en respectant des critères tels qu’une charte éthique, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la construction attentive à la performance énergétique et l’utilisation de matériaux durables, explique-t-il ainsi. Le nouveau décret a permis, notamment, de simplifier les procédures et de limiter les frais à engager en amont de l’obtention d’une subvention.”