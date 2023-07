Voici la liste des chantiers cet été sur les routes du Brabant wallon

À lire aussi

Le gros chantier de cet été, aura lieu à Hélécine. L’autoroute E40/A3 qui traverse la commune va voir son revêtement supérieur refait de la commune brabançonne jusqu’à Lincent, dans la province de Liège. Le chantier se fera uniquement dans le sens vers Liège. De début août jusqu‘au mois d’octobre, deux voies de circulation par sens seront maintenues. Pour les travaux, un budget de quatre millions est prévu par la Sofico.

Pour les chantiers déjà en cours dans la jeune province. Le dossier principal est la poursuite des travaux sur le Ring de Braine-l’Alleud vers la région flamande. Le ring est entre travaux, depuis le 26 juin, entre les sorties 25 (Butte du Lion) et 29 (Argenteuil) pour des changements de revêtements. Dans le même temps, une troisième voie va être aménagée entre la sortie 26 bis (Mont-Saint-Jean) et 27 (Waterloo). La vitesse sera limitée à 50/km la nuit jusqu’au 18 juillet. Mais le plus contraignant est les deux fermetures du ring. Une est prévue du vendredi 4 août à 22h au lundi 7 à 4h entre Genappe et Groenendael en direction de Bruxelles. Une déviation est organisée vers le ring ouest par Wauthier-Braine. Une autre fermeture du ring aura lieu le vendredi 11 août au lundi 14 à 4h entre la sortie 24 Lillois/Braine-l’Alleud et Waterloo (sortie 27). Pour déviation, il faudra passer par le ring par l’échangeur de Haut-Ittre et pour la circulation locale, la sortie 24 Lillois-Braine est ouverte.

En ce qui concerne le contournement de Jodoigne, un nouveau rond-point va être créé le long de la N29, à hauteur du ALDI. L’ouvrage reliera donc la chaussée de Charleroi à la N240, chaussée de Wavre. Il complétera le futur contournement qui permettra de désengorger le centre-ville. La fin des travaux était normalement prévue pour fin mai mais des retards liés aux impétrants décalent le calendrier. Au niveau du contournement, il y aura des feux de signalisation jusqu’à la fin novembre mais ils seront enlevés de ce vendredi 7 jusqu’au 31 juillet. La circulation se fera alors sur une voie par sens avec la vitesse limitée à 30 km/h.

La réhabilitation de la chaussée de Huy (N243) entre Wavre et Chaumont-Gistoux arrive dans sa dernière phase. La route a été fermée le premier week-end de juillet et est maintenant de nouveau accessible en direction de Wavre mais fermée vers Perwez. Cela sera en vigueur jusqu’au 14 juillet. Pour terminer le reste des travaux, du 31 juillet à fin août, la piste cyclable sera installée. Des feux de signalisation seront installés pour permettre l’alternance des véhicules.

Clap de fin pour les travaux des aires de Bierges

Les travaux de transformation des deux aires d’autoroutes de Bierges ont commencé fin juin 2021. La fin des chantiers était annoncée pour l’automne dernier. Finalement, ils se termineront que durant cet été. Il ne reste que quelques aménagements d’espaces verts annonce la Sofico. Ce réaménagement des aires de Bierges comprend le remplacement des bâtiments. Ils ont été reconstruits avec des matériaux recyclables et les besoins énergétiques sont assurés par des panneaux photovoltaïques. L’organisation spatiale a été revenue pour la sécurité des piétons et la faciliter les trajets des usagers.

En direction de Bruxelles, 86 places de parking ont été créées, 50 pour les poids lourds et quatre pour les PMR. Dans l’autre sens, vers Namur, 122 places sont prévues pour les voitures, 35 pour les camions et toujours quatre pour les PMR. Des bornes de charge ont également été installées pour les véhicules électriques.