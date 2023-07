Cette mesure était entrée en vigueur le 1er décembre 2022 sur proposition d’ORES, pour aider les Communes à faire face à l’explosion des coûts énergétiques mais aussi pour diminuer l’empreinte environnementale.

Après six mois d’expérience et d’évaluation, notamment au niveau de la sécurité, une très large majorité des Communes du Brabant wallon ont décidé de continuer cette extinction. C’est le cas des communes limitrophes de Rixensart et de La Hulpe, avec lesquelles Lasne est réuni au sein de la zone de police de la Mazerine. Cette uniformité permet d’apporter une cohérence au sein des différents territoires de la zone de police.

D’ailleurs, les bourgmestres de ces trois communes avaient demandé un rapport sur la sécurité routière et les cambriolages depuis l’entrée en vigueur de la mesure. Il s’avère que les accidents et les cambriolages ont légèrement baissé depuis l’extinction de l’éclairage la nuit.

Au niveau environnemental, couper l’éclairage public la nuit permettra à la Commune de Lasne d’économiser environ 330 MWh en 2023, soit 72 tonnes de CO2 évitées. Les économies seront également conséquentes pour les finances communales. Il est question de plusieurs dizaines de milliers d’euros (un bilan précis sera réalisé fin 2023, début 2024).

"Il est important d’ajouter que la Commune de Lasne continue d’investir chaque année, via ORES, dans le remplacement de son éclairage public. L’objectif est que le réseau soit entièrement composé de lumières LED d’ici 2030", indique un communiqué de la Commune de Lasne.