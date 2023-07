Ottignies : le carrefour face à l’église Saint-Rémy sera réaménagé fin 2023 ou début 2024

Le carrefour de l’avenue des Combattants et de l’avenue du Roi Albert, face à l’église d’Ottignies, va être réaménagé. "Nous avons souvent des demandes et des constats assez négatifs de la part des usagers faibles, a expliqué la bourgmestre, Julie Chantry, lors du dernier conseil communal. Ce carrefour est très difficile à traverser quand on est piéton. Une école fait chaque jour la navette en rang vers l’athénée. Le passage est toujours compliqué pour les vélos également. Ce carrefour est géré par la Région wallonne, nous ne pouvons pas y prévoir d’aménagements. Nous avons obtenu en 2021 la création d’une commission provinciale de sécurité routière à laquelle étaient conviés des citoyens, des représentants du Gracq, la Région, l’échevin de la mobilité, les services communaux. Des propositions ont été faites par la Région. Cela a débouché sur un règlement complémentaire de police de circulation routière pour le carrefour."