Wavre Nord: inquiets du projet Quantum Biospace, les riverains sont prêts à se battre

L’enquête publique s’est achevée le mercredi 28 juin. L’Urbanisme n’a pas encore fini de comptabiliser les protestations et remarques, mais les riverains, eux, s’expriment sans attendre. Et au moins une trentaine d’entre eux disent l’avoir fait durant l’enquête publique.

Le dossier est complexe. Il comprend la construction de plusieurs bâtiments formant un hub biotech, des entrepôts ainsi qu’un hôtel, un restaurant et le Domaine du Blé. S’il est économiquement porteur pour Wavre, ce projet baptisé Quantum Biospace développé sur un terrain de 18 hectares jouxtant le golf de la Bawette, et situé au carrefour entre la chaussée des Collines et la chaussée de Bruxelles, à Wavre Nord, ne donne pas la banane à tout le monde.

"On nous a vendu du rêve"

Un comité de quartier regroupant les habitants du quartier du Ry et ceux situés le long de la chaussée de Bruxelles, près de la pharmacie Smits, s’est créé autour de la demande de permis liée à ce projet.

"Le dossier compte plus de 700 pages, il nous a fallu trois semaines pour l’analyser", expose Sophie Visart, porte-parole des opposants du quartier du Ry, avec Pierre Moreels, président du comité de quartier. Pour eux, c’est le "pôle entreprises" du projet qui est un véritable souci.

"On a découvert que la Ville nous avait vendu du rêve ! Le pôle sciences (biotech) n’est en réalité qu’un tiers du projet. À côté, il va y avoir un pôle entreprises qui est, lui, constitué d’entrepôts de logistique et d’activités semi-industrielles avec ateliers, etc. Vous imaginez les nuisances et le charroi…"

L’aspect hydrographique du projet suscite aussi des craintes et non des moindres, dans une ville où des milliers d’habitations avaient été inondées en juillet 2021. "Les deux rampes d’accès Nord et Sud du projet qui franchissent un talus de plus de 9 m de haut, amèneront des torrents d’eau vers les habitations en contrebas de la chaussée et au fond du ry. Il faudrait supprimer ces deux routes d’accès en pente vers la chaussée de Bruxelles. L’étude d’incidences parle d’une perte de 50% des surfaces perméables. J’ajoute que près de 200 arbres seront abattus. Même s’ils sont replantés, il faudra du temps pour avoir des arbres adultes", poursuit Sophie Visart.

La hauteur des bâtiments interpelle également le comité. "Il est prévu de construire un immeuble de six étages, de 26 mètres de haut. Avec le talus, cela fera 36 m de haut ! C’est beaucoup plus haut que les immeubles de bureaux existants sur cette chaussée. Le visuel des gens qui habitent sur la chaussée de Bruxelles en sera affecté. Les nouveaux appartements qui ont été construits sur le coin au-dessus de la pharmacie auront leur nez dessus."

"Plus de problèmes au passage à niveau"

La mobilité, sujet devenu sensible à Wavre Nord, est également dans le viseur: "Ça va être embouteillé tout le temps. On imagine environ 1 000 voitures sur le site. Auxquelles il faut ajouter celles qui vont découler de la phase 2 du lotissement du Champ-Saint-Anne, sans compter l’extension de Codic… Tous les véhicules seront renvoyés sur la chaussée de Bruxelles, puis vers l’E411. Une route déjà embouteillée matin et soir. Et les problèmes vont s’aggraver vers l’entrée de Wavre, à hauteur du passage à niveau. Un endroit déjà problématique."

Pour ces riverains, la création d’emplois, argument massue du collège, ne peut pas tout justifier: "Cela ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie des habitants de Wavre par la destruction du cadre de vie, de la biodiversité, le bruit, la pollution, etc. En outre, plus de 90% des employés sur le site ne feront que transiter par Wavre. Ils viennent d’autres communes de la région ou de Flandre et ne paient pas leurs impôts, ni ne votent à Wavre. Nous espérons à présent une réunion de concertation avec la Ville, et des aménagements au projet. Sinon, on ira en recours en justice."