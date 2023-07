Annie Galban (PS) ne se représentera pas aux élections communales à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Le PS ottintois s’est sans doute dit qu’il lui fait communiquer pour tenter de tirer un peu la couverture médiatique à lui. C’est ainsi qu’à 22 h 36, il a envoyé un communiqué de presse pour présenter six candidats qui figureront sur sa liste, sans surprise menée par l’échevin des Bâtiments, Abdel Ben El Mostapha.

Par contre, on n’y retrouve pas l’échevine de l’Enseignement, Annie Galban. En novembre 2021, quand elle a cédé la fonction de chef de file PS à Abdel Ben El Mostapha, elle nous avait assuré qu’elle figurerait bien sur la liste. On a donc pris contact avec elle pour savoir si elle allait bel et bien se représenter.

"Depuis novembre 2021, j’ai bien réfléchi et il y a une quinzaine de jours, j’ai informé Filip Lecomte (NDLR : le président de l’Union socialiste communale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve) que je ne me représenterai pas. Il était déjà clair que je ne comptais pas siéger si j’étais élue. Être sur la liste n’aurait dès lors pas été correct envers les électeurs qui voteraient pour moi."

Échevine depuis 1990

C’est donc une page de la politique locale qui va se tourner. Annie Galban a été élue conseillère communale en 1988 et elle est devenue échevine des Affaires sociales et du Sport en septembre 1990, en remplacement d’André Decaffmeyer qui avait décidé de se retirer.

Une fonction qu’elle n’a plus quittée depuis, même si ses matières ont évolué au fil des mandatures. Au cours de sa carrière politique, elle a aussi été échevine des Bâtiments, notamment. Depuis 2018, elle a dans ses compétences l’État civil, la population les associations patriotiques, les jumelages, la laïcité mais surtout l’enseignement.

Ajoutons qu’aux élections de 2012 et de 2018, c’est elle qui emmenait la liste socialiste. En 2012, les socialistes gagnaient un siège, passant de 3 à 4 élus au conseil communal, avant de le reperdre en 2018, mais tout en conservant deux échevinats comme le prévoyait l’accord préélectoral une nouvelle fois signé avec Écolo et Avenir (cdH).

"En 34 ans d’échevinat, je pense avoir réalisé de belles choses. Et avec l’enseignement, on peut dire que j’ai une belle fin de carrière car c’est une matière passionnante. Je suis d’ailleurs fière d’avoir obtenu la garantie que ce soit une école publique qui s’installera sur le site Athéna-Lauzelle, à Louvain-la-Neuve (NDLR : il s’agira d’une école, gérée par Wallonie-Bruxelles-Enseignement, rassemblant les élèves de la maternelle à la 3e secondaire) . Pour moi, c’est une belle réussite."

Si l’échevine va quitter la politique, elle assure qu’elle laisse le PS local entre de bonnes mains. "Abdel a bien pris ses marques et il fait du bon boulot. Je soutiendrai la liste, ils ont toute ma confiance."

Et que pense-t-elle de l’union entre le MR et les Engagés ? "C’est un peu une surprise. Je pensais que les choses s’étaient rétablies après la crise politique de 2021. Je pense que les citoyens vont se poser beaucoup de questions."