Première pierre pour la crèche des Chabotes

Les Nivellois qui ne parlent pas wallon ont sans doute entendu le mot "Chabote" pour la première fois en 2005, lorsque les HSRP ont décidé de mettre en œuvre une réserve foncière d’1,27 ha au bout du Vert Chemin. Les Chabotes, cela veut dire les "creux" en aclot. L’idée était d’y bâtir 45 maisons. Mais le fonctionnaire-délégué a objecté que le terrain faisait partie d’une zone d’aménagement communal concerté (ZAAC) plus large, et il a demandé de disposer d’un projet sur l’ensemble du site, soit 5,69 ha.

Les autres parties appartenaient alors au CPAS de Nivelles et à un fermier. Un rapport urbanistique et environnemental (RUE) a été élaboré pour toute la zone et en 2011, le fermier a vendu sa parcelle à la société wallonne du logement (SWL). Puis en 2017, le CPAS de Nivelles a cédé la sienne, près de 3,5 ha, via un appel d’offres remporté par Thomas & Piron.

Le permis d’urbanisation a été accordé fin 2017 et la première pierre des voiries a été posée en 2019. Ce qui impliquait de démolir la crèche communale les Bengalis, d’une capacité de 18 lits. Mais la reconstruction d’une nouvelle crèche a été imposée via des charges d’urbanisme et c’est la construction de celle-ci qui a débuté symboliquement vendredi.

De 25 à 21 lits ?

Avec une petite complication: initialement, la capacité devait être portée à 25 lits mais l’ONE demande désormais des multiples de 7. Actuellement, il n’a pas encore été décidé si on redescendra à 21 lits, ou si on montera à 28 lits pour cette nouvelle crèche.

Des contrariétés, il y a eu d’autres au fil de l’avancement du dossier. Ainsi, alors que le projet initial des HSRP était de construire des maisons destinées à la vente et réservées aux jeunes ménages nivellois, il est apparu que ce type de conditions était considéré comme discriminatoires. Elles ont donc disparu pour la partie publique qui comprend 43 logements à vendre, plus cinq appartements à louer dans le même bâtiment que la crèche.

Il était aussi prévu au départ que la SWL paie aux HSRP une avance de 135 000 euros par logement public à construire Mais cette avance de plus de 5,8 millions d’euros a finalement été annulée et la société de logements publics doit tout financer elle-même. Il a donc fallu revoir le planning et la première pierre de vendredi ne concerne que la crèche et les cinq logements locatifs. dont le marché a été attribué pour 1,58 million d’euros hors TVA.

"Porter un projet de logements publics prend du temps, beaucoup de temps", souffle Pierre Huart.

70 maisons privées et des noms de rues d’animaux en wallon aclot

Le nouveau quartier des Chabotes ne sera pas une "prolongation" du Vert Chemin, où les maisons ont pratiquement toutes été construites par la Société des habitations sociales du Roman Païs (HSRP). Si au terme des différentes phases de construction, il y aura plus d’une quarantaine de logements publics aux Chabotes, une importante partie privée est aussi développée par le promoteur Thomas et Piron, entre la parcelle des HSRP et celle de la Société wallonne du logement (SWL).

"Cela représente, sur 3,4 hectares, 69 maisons unifamiliales et 4 maisons bifamiliales, confirme Jérome Hamblenne, gestionnaire du projet pour la société Thomas et Piron. Le chantier est en cours, la commercialisation devrait commencer dans le deuxième semestre de cette année. À ce stade, nous n’avons pas de date précise pour la fin du chantier, mais ce sera sans doute en 2025."

Thomas et Piron, en tant qu’acteur principal du développement du nouveau quartier, a participé au financement des voiries. Et également à celui de la crèche qui est imposée en charge d’urbanisme, puisque le promoteur privé participe à hauteur de 60%.

Dans le nouveau quartier en train de sortir de terres, les noms de rue ne seront pas forcément ceux d’autres oiseaux alors qu’on trouve déjà au Vert Chemin des rues ou des allées des Bouvreuils, des Hirondelles, des Mésanges, des Merles, des Roitelets, des Grives. On conserve cependant des noms d’animaux, mais en wallon aclot cette fois, histoire de marquer la différence entre les deux quartiers.

Les futurs habitants des Chabottes auront donc comme adresse la rue des Agaces (pies), des Alines (chenilles), des Coupiches (fourmis), des Fouyons (taupes), des Marcotes (belettes) des Palvoles (papillons), des Poplinètes (mésanges noires) ou encore des Tassons (blaireaux).