À Mont-Saint-Guibert, la taxe sur la collecte des immondices fait un fameux débat

Des mandataires de sociétés accueillant plusieurs sièges sociaux à leur adresse se font entendre. Mais ce sont surtout des responsables d’ASBL qui ont manifesté vigoureusement leur désappointement.

"Nous devons payer 80 € parce que le siège social est établi à notre domicile", réclament-ils en chœur, alors que leur ASBL ne produit quasiment aucun déchet…

Avant la pandémie du coronavirus, la commune appliquait une taxe sur les commerces ayant accès au service de ramassage collectif des déchets tout en exonérant ceux assurant la gestion de leurs déchets par un collecteur privé. Ainsi, par exemple, les surfaces commerciales comme Carrefour et Colruyt étaient exemptées. Le Covid 19 changea les choses, puisque, consciente des importantes difficultés des commerces, la commune décida de gommer les taxes pesant sur ceux-ci. Ainsi, la taxe sur la collecte des immondices ménagères et assimilés fut supprimée en 2020, 2021, mais aussi 2022.

"Fin 2022, vu l’augmentation des coûts de la collecte et de l’incinération, le conseil a dû se repositionner sur le règlement taxe à appliquer pour 2023, rappelle le bourgmestre et grand argentier communal, Julien Breuer (MSG Co-Hé-sion). Il a fallu faire des choix pour remédier à l’augmentation des coûts liés à l’inflation. Plutôt que de continuer à uniquement imposer les ménages et faire peser singulièrement la fiscalité sur nos citoyens, nous avons décidé d’appliquer à nouveau la taxe sur les commerces non exemptés et de l’élargir aux entreprises. Comme les citoyens, ils ont tous accès à la collecte de déchets en porte à porte et au parc à conteneurs. Car, aussi faible leur quantité soit-elle pour certains, ils produisent aussi des déchets…"

Néanmoins, les entreprises organisant elles-mêmes leurs collectes via des collecteurs privés sont exonérées. C’est ainsi le cas pour toutes les entreprises ayant élu domicile dans l’Axisparc. Elles ont pourtant aussi reçu l’invitation à payer.

"Il s’agit d’une erreur. Nous savons pertinemment que la collecte n’est pas assurée par nos services dans le parc d’affaires. Dans le cas des ASBL, la taxation s’appuyant sur la notion de siège social, qu’il y ait ou non un but de lucre, elles sont donc redevables de cette taxe pour l’année 2023. Nous évaluerons l’opportunité de la maintenir en 2024".