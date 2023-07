Le balatum est un matériau de revêtement de sol solide et décoratif constitué de carton enduit d’asphalte qui va connaître un succès planétaire à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Il s’invite même dans tous les foyers grâce à son coût bien moindre que celui du linoléum.

Avec l’épuisement des droits de brevet, le nom est devenu générique : le Balatum. Pendant de longues années, ce revêtement flexible avec suffisamment de résistance pour un usage au sol est resté très populaire avant de disparaître progressivement au profit du lino, du vinyle ou du sol PVC.

C’est sur base d’un brevet anglais qu’Auguste Lannoye, le patron des Papeteries de Genval, va développer le balatum dans les années 1920, un produit qui va lui apporter fortune et succès.

Il faut dire que le fondateur des Papeteries de Genval est alors un industriel de premier plan, mais aussi un solide précurseur sur le plan social: il a été un des premiers en Europe à accorder des allocations familiales.

Né le 19 septembre 1874 à Corroy-le-Grand au sein d’une famille modeste, Auguste Lannoye connaît une enfance marquée par la mort accidentelle de son père trois ans plus tard, suivie de celle de sa mère.

Bon entrepreneur et inventif

Placé en pensionnat au Collège des Frères de Malonne, il révèle des talents d’élève exceptionnels. Ces capacités lui ouvrent les portes d’études d’ingénieur à l’Université catholique de Louvain, dont il sort diplômé en 1897. Il est ensuite recruté dans l’industrie papetière, d’abord en France puis en Belgique. Cependant, il nourrit un rêve: créer sa propre usine de papier.

Avec le soutien de son beau-père, le riche notaire de La Hulpe, Stévenart, l’entrepreneur parvient à ses fins. Et le succès est immédiat car, en plus d’être un bon entrepreneur, Auguste Lannoye se montre particulièrement inventif. Alors spécialisées dans le papier peint et avant de lancer la production du balatum, sous l’impulsion du patron, les papeteries mettent au point, en 1907, le "triturateur Lannoye", un broyeur de papier pour le recyclage des vieux papiers.

Au départ, son entreprise ne compte que 40 ouvriers. Mais son essor va être fulgurant. La société offrira très vite un emploi à quelques milliers de travailleurs. On en comptait 2 500 en 1950 dont la moitié à Genval, une localité qui profite de la bonne santé des papeteries. On dit que les ouvriers y sont bien payés et comme expliqué plus haut, que la politique sociale de l’entreprise n’est pas en reste, connue pour avoir instauré mutuelle et conseils d’entreprise avant l’obligation légale. Elle a aussi créé des quartiers entiers pour ses cadres et son personnel.

"Le développement des Papeteries a coïncidé avec celui du village"

Auguste Lannoye n’a cependant pas pu assister à cette croissance exceptionnelle. Le samedi 28 mai 1938, il est victime d’une congestion cérébrale et décède durant la nuit. La nouvelle de sa mort, si inattendue, bouleverse le Brabant wallon et bien au-delà. Des milliers de personnes assistent à ses funérailles.

Il faut dire qu’en tant que bourgmestre de Genval de 1926 jusqu’à sa mort, il a géré le village avec bienveillance, réduisant les impôts pour en faire l’une des communes les moins taxées du pays.

Il a également investi généreusement dans le développement de la région, notamment dans la création du Collège technique Saint-Jean à Wavre, qui a longtemps porté son nom, ainsi que dans l’école libre de La Hulpe et même une clinique maritime pour ses ouvriers à Coq-sur-Mer.

La fortune des Lannoye a également contribué à la création de la clinique Saint-Pierre à Ottignies, fondée par son gendre Édouard Laduron, ainsi qu’au développement de l’industrie pharmaceutique en Brabant wallon, puisque l’un de ses fils, Jacques, a fondé RIT dans les caves des papeteries (voir ci-joint).

" Quand on quittait l’école primaire, la suite, c’était le collège Saint-Augustin, et ensuite les Papeteries. Le développement des Papeteries a coïncidé avec celui du village, tout tournait autour de l’usine. Elle tournait 24 h/24 et fabriquait sa propre électricité, parfois en surabondance. Donc l’éclairage public était parfois offert par les Papeteries à Genval. C’était une autre époque", rappelaient Jean-Louis Nicaise et Jean-Pierre Herpigny, du cercle de Généalogie de Rixensart dans notre édition du 14 décembre 2020.

L’usine fermera ses portes en 1980 faute de modernisation au terme d’un lent déclin mais jusqu’en 1994, des petites activités industrielles persisteront, freinant le processus de réaménagement du site.

Parmi nos sources, citons la série publiée dans nos colonnes et que l’on doit au regretté Yves Vander Cruysen "Fabuleux destins de Brabançons wallons".