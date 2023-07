Rumeurs à Hèze autour d’un nouveau quartier du Bercuit: "Improbable"

Véritable écrin de verdure, le Domaine du Bercuit est un domaine résidentiel de standing construit autour d’un parcours de golf qui s’étend sur près de 120 hectares en pleine nature. Le Domaine bénéficie d’une situation idéale. Son caractère boisé, ses chevreuils et lapins, ses voiries peu fréquentées propices aux promenades, en font un domaine très recherché.

Le Domaine est géré par un gérant et trois syndics représentant chacun une des zones du Domaine. Une Commission d’Aménagement constitue une spécificité du Domaine du Bercuit. Celle-ci a pour mission d’assurer le développement harmonieux et esthétique du quartier, d’en assurer la bonne tenue et d’en préserver le standing. Le Domaine est constitué de plusieurs entités juridiques. Il est régi par les statuts de ces entités ainsi que par des actes importants tels le cahier des charges ou les prescriptions urbanistiques.

Bref, un endroit idyllique et calme que d’aucuns verraient bien se multiplier au point que du côté de Hèze (à la limite entre Grez-Doiceau, Incourt et Chaumont-Gistoux) une rumeur enfle depuis quelque temps. L’un des habitants nous dit: "Nous entendons parler d’un projet de"Bercuit 2"sur les plateaux entre Cocrou, la ferme de la Sarte et Piétrebais. Cela concernerait les zones de cultures, gazons de la Sarte et les zones boisées vers Cocrou. On parle d’un domaine privé de propriétés de haut standing, certains parlent aussi d’un golf. Rumeurs ou pas ? Aucune information officielle de la commune à ce stade."

Après consultation à la commune, nous sommes parvenus à joindre une personne qui gère ce type de dossiers et qui juge cette rumeur hautement improbable. "À ce jour, je n’ai pour ma part eut aucune discussion à ce sujet avec un quelconque promoteur. Je me demande bien qui lance des rumeurs pareilles. Les terres auxquelles on fait référence sont en zone agricole et je ne vois pas comment on pourrait effectuer un changement au plan de secteur. Et puis, un Bercuit 2 au milieu de nulle part… C’est tellement peu crédible. Le CODT est le document de base pour un éventuel projet de la sorte mais ici, en zone agricole, les dérogations sont sous conditions, et elles ne sont pas remplies a priori. Sans oublier l’avis du fonctionnaire délégué…"