Arrivée de la Croix-Rouge au poste de secours de Tilly: bail et convention d'occupation approuvés

Quoi qu’il en soit, les bâtiments ne resteront plus vides très longtemps. La Croix-Rouge compte utiliser le poste de secours de Tilly pour des formations et pour stocker l’ensemble de son matériel "secours" ainsi que le charroi destiné à assurer les dispositifs médicaux préventifs en Brabant wallon. Et à terme, il est question de faire de Tilly un point de départ des transports non urgents. Voire peut-être des transports urgents également, si le service des ambulances basé actuellement à Sart, dans un local communal, est ramené sur place.

Au conseil communal de la semaine dernière, le dossier a été évoqué via une modification du bail emphytéotique conclu initialement par la Commune avec la Sidech, l’entreprise propriétaire du terrain devenue par la suite 5N Plus puis actuellement Vital Materials.

En effet, ce contrat initial, une emphytéose de 50 ans au profit de la Commune, prévoyait explicitement que le poste avancé à construire sur la parcelle cédée par la Sidech devait être utilisé par le service incendie de Nivelles. Le collège a dès lors demandé au conseil de voter une modification du texte en prévoyant aussi une occupation par d’autres acteurs de la sécurité civile. L’entreprise, consultée sur le sujet, n’y voit aucun inconvénient.

Dès ce document initial modifié, la Croix-Rouge pourra avancer dans son occupation des lieux: la convention qu’elle va passer avec la Commune a également été soumise aux conseillers communaux, vendredi soir. Le bourgmestre Emmanuel Burton a précisé qu’il s’agit d’un contrat-type utilisé par la Croix-Rouge avec les propriétaires des lieux qu’ils louent. Le bail villersois est prévu pour une durée de dix ans, reconductible, et le loyer qui sera payé à la Commune est de 2 000 euros par mois, indexés.

Les deux points ont été approuvés à l’unanimité par les conseillers communaux.