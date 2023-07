Le parcours didactique entre la Dyle et la RAVel a été inauguré

Le projet a demandé des centaines d'heures de travail. "Il a fallu rassembler les informations pertinentes, les synthétiser, les illustrer, proposer des supports agréables à la lecture pour les adultes, comme pour les enfants, les habitants de Bousval et les voyageurs de passage. Nous avons attendu la clôture des travaux de la place de Bousval pour inaugurer notre parcours", explique encore le président.

L'importance de la Dyle et du chemin de fer

La Dyle et le chemin de fer ont donné naissance au village et à son développement industriel et agricole. "Dans les années 1850, la Dyle serpentait le village. Elle passait notamment par la cour de l'école. Son tracé a été modifié pour la construction de la ligne 141 du chemin de fer reliant Manage à Wavre, en 1855. Plusieurs panneaux traitent de la biodiversité, de la richesse de la faune et de la flore dans Bousval. Les panneaux didactiques relatifs au patrimoine donnent des informations sur l'église, les fermes, les moulins... À titre d'exemple, la ferme de la Baillerie datant du XVe siècle était une ferme château et une forteresse", a souligné Jacques Degelaen, qui a relaté quelques éléments de l'histoire de Bousval lors de l'inauguration du projet.

Deux parcours

Deux parcours sont proposés au public au départ de la salle Gossiaux. L'un est dirigé vers la zone herbeuse en direction de Court-St-Etienne jusqu'au "pont des castors" pour revenir au point de départ via le sentier 74. L'autre parcours est orienté vers Genappe, il croise la rue du Grand Arbre et s'oriente vers le sentier 89 en longeant la Dyle jusqu'à la rue de la Forge pour revenir ensuite à la salle Gossiaux via la zone herbeuse.