SÉRIE D’ÉTÉ - Douces nuitées en BW : Le Moulin des Saules, une bulle de charme à Jauchelette

À l’époque, c’était un pari de se lancer dans les logements insolites car le concept était peu connu. "Je ne pensais pas qu’on allait avoir autant de succès. La première semaine de l’ouverture, nous étions à moitié complets, ensuite complets pendant un an", raconte l’hôte.

Ce qui plaît certainement aux couples de visiteurs, c’est la sérénité du lieu, son romantisme et l’originalité de ces quatre logements.

La Bulle d’eau est une sphère transparente située au bord d’une rivière et entourée d’un marronnier et de ses écureuils.

La Pré en bulle s’est installée en face du pré du voisin peuplé de chevaux et offre une vue panoramique sur le ciel.

La Cabane du pêcheur est un ancien container qui a pris place à côté d’un étang privé et ses deux balançoires remplies de charme. Les grandes baies vitrées permettent d’admirer la nature depuis son lit.

La Cabane du moulin ne paye pas de mine vue de l’extérieur mais est un véritable chef-d’œuvre de récupération à l’intérieur. La douche est faite dans un tronc d’arbre, le sol est façonné grâce à des anciens panneaux de coffrage, le lit et la table sont confectionnés à partir de branches de la prairie du voisin,.. le tout réalisé avec beaucoup de goût.

Du camping oui, mais luxueux

©L’étang privé au bord de la Cabane du pêcheur. Ici, tout est calme et volupté…

Pour répondre à la demande des "gens qui veulent du camping luxueux", Michael Dropsy a équipé ces quatre logements d’eau, d’électricité, d’un chauffage, d’un lavabo, d’un lit double, d’une terrasse et d’un jacuzzi privatif fonctionnel toute l’année. Petite particularité qui a son importance, tous les hébergements sont pourvus de toilettes traditionnelles, ce qui rend les bulles uniques en leur genre. Le propriétaire a également pour projet d’agrandir leur coin d’eau avec une douche. Les deux cabanes sont quant à elles dotées d’une salle de bains ou de douche et d’une petite cuisine sans plaque de cuisson.

Comptez entre 190 et 230 euros la nuit pour vivre cette expérience insolite. En supplément, le domaine d’un hectare dispose également d’un sauna en bois qui surplombe la rivière (50 euros pour deux personnes) et la livraison d’un panier petit-déjeuner est possible (35 euros pour deux personnes). Ce dernier est offert au personnel médical, et à moitié prix pour les étudiants et les travailleurs sociaux. Le Moulin des saules collabore également avec le traiteur local des Saveurs d’Emeline qui livre directement les repas du soir au pied des logements.

Trois ans d’anecdotes

Aux manœuvres de ce projet depuis trois ans, Michael Dropsy est content de voir apparaître une clientèle fidèle. "Certains sont venus cinq fois en trois ans. Pour l’instant, la moitié des réservations sont faites par des gens qui sont déjà venus", explique-t-il. En lançant son projet, il s’attendait à toucher un public du sud de Bruxelles. C’est finalement bon nombre de Carolos, Montois et Liégeois qui viennent se ressourcer, se mêlant aux Allemands, Hollandais, Français ou encore Marocains, venus s’essayer aux nuits insolites belges.

Ce lieu qui voit passer des couples chaque soir, voit également passer son lot d’anecdotes. Couples illégitimes, bains de minuit dans le jacuzzi ou draps froissés au petit matin, ce que le propriétaire retient le plus, ce sont les fiançailles. "J’ai dû avoir une cinquantaine de demandes en mariage. La personne qui fait sa demande réserve généralement du champagne et un bouquet de rose directement sur le site. C’est toujours marrant quand ils me font un clin d’œil en arrivant car je suis dans la confidence."

Notez que 95% des réservations au Moulin des saules sont faites par des femmes. Messieurs, vous savez ce qu’il vous reste à faire..

www.lemoulindessaules.com