Deux jours de haut vol au parc Nelson Mandela à Wavre

C’est la tradition, après la semaine de stage circassien du P’tit Cirq’en Palc (PCP), on clôture avec deux jours de spectacle, ces samedi et dimanche 15 et 16 juillet, de 13 à 20h au parc Nelson Mandela. Au programme de ces deux jours de festival, ce sont plus de 30 spectacles, sur les cinq scènes réparties sur le site du château de l’Ermitage.