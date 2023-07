Doter le BW d'une course cycliste digne de ce nom : la SD Worx BW Classic débarque à Tubize ce 19 juillet et compte devenir "la" référence brabançonne

À Tubize, Charles Caprasse et le sponsor de la course (le prestataire de services RH, SD Worx) ont rapidement piqué l’intérêt des autorités communales “enchantées” par le premier essai qu’était le Critérium. “C’est important d’avoir des évènements sportifs de renommée. Nous voulons aussi montrer les ambitions sportives de la ville”, confie l’échevin des Sports, Walter Baseggio (PS), non sans cacher son enthousiasme pour la course.

Course de Tubize vers Tubize

Pour cette première édition, le départ se fera de la Grand-Place de Tubize. Les coureurs vont parcourir près de 185 km. Vers 12h30, les cyclistes se lanceront depuis Tubize et descendront par la rue de Virginal avant de se diriger vers Ittre. À l’échangeur de Haut-Ittre, le peloton prendra la direction de Nivelles mais contournera la cité aclote pour se diriger vers Sombreffe. Incursion en terres namuroises avant de contourner Fleurus et de remonter par Frasnes-lez-Gosselies vers la N93. La course contournera, à nouveau, Nivelles et descendra cette fois vers Seneffe, dans le Hainaut. Retour ensuite par Ronquières avant de tourner vers le centre de Braine-le-Comte. Ensuite, avant d’entrer dans la boucle tubizienne, les coureurs devront remonter la N6, chaussée de Bruxelles, vers Tubize. La boucle commence au croisement de la nationale vers Quenast, repasse par le centre de Tubize et redescend vers la N280, rue d’Hennuyères, et repart vers Quenast. Le peloton fera trois fois ce tour avant de terminer sur la Grand-Place peu après 17h.

Le parcours de la SD Worx BW Classic pour cette première édition de 2023. ©DR

"Une course cycliste, c’est aussi une grande fête"

Quelques embarras de circulation sont à prévoir dans la commune, d’autant que la course féminine se déroulera en parallèle de la course masculine. Les femmes resteront à Tubize avec un criterium différent. Pour Charles Caprasse, la course aura un impact limité sur les riverains étant donné qu’elle se déroule en semaine et en période de vacances scolaires. "On sait qu’il y a des perturbations mais une course cycliste, c’est aussi une grande fête. Et c’est un des rares évènements sportifs gratuits.”

L’organisateur informe également que les commerçants locaux ont rapidement été intégrés au projet. La SD Worx Classic soutient aussi la commune : une œuvre de charité est consacrée, cette année, à la Maison des jeunes.