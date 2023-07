La N275 restera “dangereuse et bruyante” jusqu’en 2025 entre Court-Saint-Etienne et Rixensart

Nicolas Janssen a bien convenu que certains travaux avaient bien été réalisés mais que, globalement, la N275 n’en restait pas moins dangereuse et bruyante par endroits : “À Rixensart, le remplacement des dalles de béton et la création de pistes cyclables ont été achevés en 2021. Ce projet a bien été réalisé. Cependant, les autres projets tels que la réhabilitation du revêtement et des aménagements cyclo-piétons à Ottignies-Louvain-la-Neuve et à Court-Saint-Étienne, ainsi que la sécurisation et la création d’un rond-point au croisement avec l’avenue Bel Horizon à Court-Saint-Étienne ont été reportés respectivement à 2025 et 2024, car ils sont considérés comme des chantiers de la deuxième phase et doivent attendre que les chantiers de la première phase soient terminés. Or, ils ont connu un retard important, alors qu’ils auraient dû être terminés en 2021”, regrette le député la hulpois.

Les travaux sont désormais programmés en 2025

Le ministre Henry n’a pas contesté les retards et a affirmé que les travaux entre Rixensart et Court-Saint-Étienne étaient désormais programmés en 2025. Un montant estimé à 1,8 million € est prévu. “La chaussée est en béton armé continu d’une ancienne conception. Un bilan préalable sera nécessaire avant de commencer l’étude technique du tronçon en 2024”, a détaillé Philippe Henry.

Déjà plus de 3,5 millions dépensés pour la N275

Plutôt que de s’appesantir sur les retards, le ministre a préféré s’attarder – si on peut dire – sur les travaux déjà réalisés : “La N275 est réhabilitée d’année en année, en respectant la programmation budgétaire fixée par le Gouvernement. Des investissements ont été réalisés récemment à Rixensart, où des dalles en béton ont été remplacées et une piste cyclable a été créée en 2021-2022 pour 1,157 million €. À Court-Saint-Étienne, des dalles en béton ont été remplacées rue du Marais, en 2021-2022, pour 600 000 €. Et cette année, le tronçon de la N275 entre la Flandre et le giratoire de l’avenue Ernest Solvay vient d’être achevé en incluant une cyclostrade permettant de connecter le Brabant wallon à la future cyclostrade de la Flandre vers le centre de Bruxelles. Le montant des travaux est de 2 millions €.”

Le ministre mentionne aussi l’étude de la réhabilitation de la N275 à La Hulpe qui a débuté. “Les riverains et usagers de la RN75 ne sont donc pas négligés”, affirme, du coup, Philippe Henry.

Nicolas Janssen, lui, aimerait que les travaux de réhabilitation encore à effectuer soient réalisés au plus vite : “Je regrette que nous ne puissions répondre pleinement aux préoccupations bien légitimes des usagers de la route et des riverains. La N275 présente une série de problèmes majeurs en termes de nuisances sonores et de sécurité routière. Bien évidemment, les retards dans les travaux d’amélioration ne font qu’aggraver ces problèmes et continuent à affecter la qualité de vie des riverains et la sécurité des usagers”.