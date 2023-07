Nivelles : des prix pour #JeMangeLocal organisé à l’occasion de la foire agricole qui affiche un bon bilan

Aujourd’hui, les fermiers et leurs animaux sont de retour sur la Grand-Place mais l’initiative de promotion en ligne a été conservée. Le concours #JeMangeLocal permet notamment d’annoncer la foire agricole sur les réseaux sociaux, même s’il s’agit d’une longue tradition et que la plupart des Aclots y sont déjà très attachés. Mais en ligne, les organisateurs peuvent aussi rappeler à un public très large le message principal de l’événement: il existe, à proximité, tout ce qu’il faut pour préparer une alimentation sainte.

Et le concept dépasse la promotion des produits locaux puisque des recettes sont également proposées par des restaurateurs de Nivelles, qui mettent donc en avant leur propre savoir-faire.

Lors de cette édition 2023, quatre restaurateurs, un commerçant et cinq producteurs locaux ont participé directement à la réalisation des vidéos par l’équipe de la radio Ultrason. D’autres ont aussi fourni certains produits.

La semaine dernière, ces acteurs locaux ont été invités à l’hôtel de ville, pour la clôture du concours et la remise des prix aux participants. Le principe n’était pas d’établir un classement, et tous ceux qui ont tenté l’aventure ont reçu des prix… évidemment en rapport avec les circuits courts.

Il s’agissait de chèques cadeaux permettant d’aller faire quelques emplettes dans les fermes qui ont un magasin en interne, dans certains commerces aclots qui vendent des produits du terroir, ou encore d’aller manger dans les restaurants qui utilisent ces produits locaux au quotidien.

Vu le succès de l’initiative, l’échevin de l’Agriculture, Pascal Rigot, a déjà annoncé une nouvelle édition l’an prochain. Quant à la foire agricole, elle aura lieu le 20 mai 2024.

Bon bilan confirmé pour la foire agricole

Lors du conseil communal de la semaine dernière, Bernard De Ro (Les Engagés) a posé quelques questions à l’échevin de l’agriculture à propos de l’édition 2023 de la foire agricole. Le conseiller de l’opposition a notamment souligné qu’il n’y avait plus d’activités au parc de la Dodaine, alors des animations équestres y étaient organisées dans le passé. Il a aussi regretté l’absence de toilettes publiques quand plusieurs centaines de personnes se trouvaient dans le centre-ville.

Pascal Rigot (Écolo) a répondu qu’il n’y avait pas encore eu de débriefing avec le comité organisateur mais des évaluations à chaud, il ressort que le bilan de cette édition est positif. Les participants étaient contents également. Une révision de la formule précédente a été mise en œuvre en 2015, pour ramener la foire agricole sur deux sites au lieu de trois. C’est à ce moment-là que les chevaux ont déménagé sur la Grand-Place, où est aménagée une piste de sable. Recentrer les animations a permis de faire des économies et la Ville ne doit plus louer le petit train qui desservait le parc de la Dodaine.

"Les toilettes, il n’y en a jamais eu lors de la foire agricole, a complété Pascal Rigot. Simplement parce que tous les cafés du centre-ville sont ouverts durant cette journée. Nous avons également reçu des remarques sur la présence d’un gros camion durant la journée en bas de la rue de Mons. Je me suis renseigné : il a servi à arrimer les cordes pour attacher les bovins. C’était nécessaire parce qu’ils étaient nombreux. Mais on va garder ça à l’esprit pour tenter de faire autrement la prochaine fois."

La foire agricole avait également suscité une interpellation au dernier conseil de police. Laurie Semaille (MR) a demandé au commissaire divisionnaire Pascal Neyman un bilan sur le plan de la sécurité, l’édition 2022 ayant donné lieu à quelques incidents suite à des abus d’alcool.

Cette année, les festivités ont été plus calmes. "Il n’y a pas eu de gros problèmes, a confirmé le chef de zone. L’ambiance était conviviale, il y a eu un peu de stationnement sauvage mais comme dans tous les événements organisés dans le centre de Nivelles. Nous avions prévu quatre hommes pour cette journée. Il y a eu une arrestation pour ivresse publique à 22 h 52, et un trouble à l’ordre public à 19 h 37 sur la Grand-Place. Plus trois dépannages pour des problèmes de stationnement. Le bilan est donc positif."