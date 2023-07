Un plan pour éviter le chaos à Halloween à Walibi, à Wavre

”Ce fut un point positif, commente le président de l’ASBL Les Versants de la Dyle, Benoît Thoreau. Nous avions exigé à la Ville et à Walibi, lors d’une réunion précédente, un plan de délestage lors des journées Halloween et il est en cours d’élaboration. Ce plan va se mettre en place avec la collaboration de la SNCB. Celle-ci va mettre sur les rails des trains spéciaux, y compris depuis la gare de Louvain-la-Neuve car les automobilistes seront incités à se garer dans le vaste parking P + R de la cité universitaire. En outre Walibi a consenti à limiter l’accès au parc, ces journées-là, à 15 000 visiteurs par jour alors qu’il a parfois atteint plus de 20 000 personnes par jour. Enfin, l’accès au parc, pendant Halloween, ne sera possible que sur réservation.”