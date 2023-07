Jusqu’au 20 août, le parcours de Marthe Donas en trente œuvres à Ittre

Monique Lenoir, coordinatrice, explique que "l’exposition “Marthe Donas, un parcours dans l’œuvre” évoque les différentes étapes de l’œuvre de Marthe Donas. Ce parcours est illustré par une trentaine de pièces spécialement choisies pour l’occasion. Le public pourra découvrir quelques œuvres de jeunesse réalisées à Anvers avec des natures mortes et des portraits. Ensuite, son séjour forcé à Dublin sera évoqué. Période où elle approfondit sa maîtrise du dessin et de la gravure et s’initie à l’art du vitrail. Nous poursuivons ce parcours avec son arrivée à Paris et la découverte du cubisme grâce à André Lhote. À cette époque, elle rencontre Archipenko et s’inscrit dans le circuit de l’avant-garde internationale. Après cette effervescence artistique, elle s’installe à Ittre et revient à l’art figuratif avant d’interrompre sa carrière pendant 20 ans. Enfin, elle revient à ses premières amours pour la peinture en s’engageant dans la voie figurative avant de retrouver un nouvel attrait pour l’abstraction qu’elle explorera jusqu’à la fin de sa vie."

L’exposition est complétée par une vidéo sur l’artiste.

Explorer "l’au-delà de la matière"

L’occasion est donc belle de découvrir, au fil des œuvres, le parcours peu banal de cette Ittroise d’adoption, née à Anvers en 1885. Un père refusant qu’elle devienne peintre, des exils forcés, la découverte du cubisme, des rencontres d’artistes exceptionnels, des déménagements successifs qui la conduiront notamment à Ittre... Marthe Donas a vécu avec et pour l’art. Et même si elle s’arrête de peindre pendant vingt ans, de 1927 à 1947, c’est pour mieux rebondir par la suite. Sa recherche la conduit, au début des années 60 et jusqu’à sa mort en 1967, à vouloir explorer "l’au-delà de la matière" et trouver "l’infini dans le fini".

Musée Marthe Donas - rue de la Montagne 36 - 1460 Ittre ; entrée gratuite: jeudi et samedi de 13 h à 17 h 30, dimanche de 1 1h à 17 h 30 ; www.museemarthedonas.be.