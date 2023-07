- Associations patriotiques (200 € chacune) : Fédération des anciens prisonniers de guerre, FNC (Fédération des anciens combattants).

- Associations des aînés: 3 X 20 de Mont-Saint-Guibert, de Corbais et d’Hévillers, Club rencontre (200 € chacune), Élan du Cœur (450€).

- Festivités : Comité de jumelage avec Cogny-en-Beaujolais (450 €), Comité des Amis de la Tour (750 €).

- Social et santé : Ligue des familles, Massages Bébés Comité ONE, ASBL Domus, Télé-Accueil Namur Brabant wallon, ASBL Sans collier, Vincent-de-Paul, Escapades et vous ? (450 € chacune).

- Patrimoine : Corbais, toute une histoire (200 €).

- Jeunesse : Unité Scouts et guides (4 000 €).

- Sport et détente : Les Kangourous Corbaisiens (100 €), Pêcheurs de l’Orne (500 €), Moissons de l’amitié (450 €), Turtles American Sport Teams (400 €), K-Team rescue dog Belgium (450 €), Parenthèse Artistik (400 €).

- École du sport : Académie de Volley (1 500 €).

- Clubs sportifs : la Fine plume (600 €), Tennis de table (400 €), Basket Le Speedy (8 000 €), CS Mont-Saint-Guibert Football (4 500 €), Phoenix Baseball & Softball (3 500 €), Fushiryo Aïkido (250 €), VBC Guibertin (15 000 €), CS Les Fossis (500 €).

- Fédératon régionale wallonne des directeurs financiers (800 €).