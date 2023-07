Le Field Depot à Malèves, c’est ce week-end. ©ÉdA

L’ASBL Musée du Souvenir 40-45 organise les 14 (à partir de 16 h), 15 (à partir de 9 h) et 16 juillet (à partir de 9 h), la quatorzième édition de la manifestation "Field Depot". Cette manifestation consiste en une reconstitution d’un camp militaire allié de la Seconde Guerre mondiale. Cet événement permet de découvrir de manière didactique et vivante, en complément de l’exposition statique du musée, l’histoire de la Seconde Guerre mondiale dans la région ainsi que les uniformes, véhicules et équipements utilisés lors de cette période. Celle-ci prendra place à proximité du Musée du Souvenir 40-45 situé Rue d’Orbais, 2 dans le village de Malèves.

Programme complet: www.museedusouvenir.be

Musique

Daniel Johnson à Tourinnes-la-Grosse

Multi instrumentiste et chanteur, Daniel Johnson sera en concert ce samedi 15 juillet (20 h 30) au Relais – Saint-Martin.

Le Relais Saint Martin, rue de Beauvechain 56 à Tourinnes-la-Grosse.

Jasmin White à Orp-Jauche

Chaque année, le Festival de l’Été Mosan a l’honneur d’accueillir l’un des lauréats du Concours Reine Élisabeth. Le choix s’est porté cette année sur la personnalité exceptionnelle de Jasmin White, contralto américaine originaire de l’Oregon qui a remporté le deuxième prix du concours et le prix Musiq3 du public.

Ce dimanche 16 juillet (17 h) à l’église Saints-Martin-et-Adèle d’Orp-Le-Grand, place du Xie Dragon Français.

www.etemosan.be

Envol à Louvain-la-Neuve

Duo de danse et musique, Envol avec Célia Rorive et Damien Brassart, amorce une conversation par le mouvement et la musique.

Notre-Dame d’Espérance n’est pas qu’une paroisse où l’on célèbre des messes: on y célèbre aussi la rencontre et la beauté du monde. L’art s’y invite régulièrement, qu’il soit plastique, floral ou… musical ! C’est ainsi que depuis deux ans, l’église accueille des artistes "de la région" lors du Festi’NDE d’été.

Ce dimanche 16 juillet (21 h) à l’église Notre-Dame d’Espérance, rue Jean D’outremeuse, 10 à Louvain-la-Neuve.

www.ndesperance.be

Théâtre

Macrales par le Collectif La Radure à Jodoigne

Les Baladins du Miroir accueillent au Stampia le collectif La Radure, une compagnie émergente programmée dans le cadre de "Tournée Libre" ce samedi 15 juillet (19 h).

Le Stampia, rue du Stampia, 36 à Jodoigne. Réservation préférable.

lesbaladinsdumiroir.be

Spectacle

Le P’tit Cirq’en Palc à Wavre

L’École de cirque du Brabant wallon propose son P’tit Cirq’en Palc, festival des écoles de cirque amateur. Du dimanche 9 au vendredi 14 juillet: résidence pour les jeunes inscrits dans des écoles de cirque. Samedi 15 et dimanche 16 juillet: Festival du P’tit Cirq’en Palc.

0492 73 60 26, coordination@ecbw.be

Place aux artistes

La Caravane aux chansons revient à Lasne

Plusieurs concerts et spectacles marqueront l’été à Lasne dans le cadre de "Place aux artistes". Lasne accueillera une nouvelle fois la Caravane aux chansons qui s’installera dans le parc de l’administration communale à Ohain. En quelques minutes, la caravane se transformera en petite scène de spectacle, véritable petit théâtre en plein air. Trois spectacles sont encore au programme: Jacques Legrand, le 27 juillet à 20 h. Ce chanteur fera résonner les plus belles chansons du grand Jacques Brel (billets et réservations sur www.070.be) ; spectacle années 80, le 17 aout à 20 h ; et hommage à Maurane, le 14 septembre à 20 h.

Service Culture: 0499/05.69.61 – culture@lasne.be

Les "Nerds Brass Band" à Jauche

Les "Nerds Brass Band" jouent "En Fanfare" qui prend d’assaut toute la ville comme scène pour partager un moment musical à la sauce New Orleans.

Ce vendredi 14 juillet (à partir de 18 h) au parc communal de Jauche, avenue Rodolphe Gossia 1.

www.culturejodoigne.be

Soirée festive à Court-Saint-Étienne

C’est une soirée sous le signe de la musique, de la danse et du cinéma qui est proposée ce samedi 15 juillet.

Le programme en un coup d’œil: 17 h 30: accueil ; 18 h-19 h: initiation à la danse country par Colin Ghys ; 19 h 15: Antoine Armedan (chanson française) ; 20 h 30: Contact 2.0. de la Cie TaKaPa ; 21 h-21 h 45: concert de Sousa Schleb ; 22 h: cinéma en plein air: "Bohemian Rhapsody" ; 00 h 15-1 h: retour de Sousa Schleb

Hall N°11, place des Déportés.

www.ccbw.be

Perwez’stival

Konoba. ©(copyright_ KEVIN RINCLIN).

Le Perwez’stival regroupe Place aux artistes et Destination Perwez ces vendredi 14 (à partir de 16 h), samedi 15 (à partir de 16 h) et dimanche 16 juillet (à partir de 10 h). Trois jours de fête et de convivialité devant le centre sportif de Perwez.

Avec un programme plus que chargé: concerts gratuits avec notamment Coralien et Konoba, animations, kids village, châteaux gonflables, grimages, petite restauration, bar à cocktails, etc.

Centre Sportif, rue des Marronniers 17 à Perwez.

www.foyerperwez.be

"Notre Dame de Paris" à Nil-Saint-Vincent

La Caravane aux Comédiens s’installera sur le perron de l’église de Nil-Saint-Vincent le vendredi 14 juillet et proposera à 20 h une soirée théâtrale magistrale: "Notre-Dame de Paris" avec Éric De Staercke.

www.070.be

Durant trois jours à Chastre

Les 14, 15 et 16 juillet, dans la cour de la maison communale.

– Vendredi 14 juillet, 20 h: "L’Illustre Théâtre".

– Samedi 15 juillet: bar et food trucks, "La Valise" (18 h et 20 h) avec Fanny Vadjaraganian (accordéon et chant) et Marie Zinnen (violon et chant) ; DJ Charlier Jérémie (22 h).

– Dimanche 16 juillet: de 9 h à 13 h, bar et foodtrucks, les animations se dérouleront en même temps que le marché dominical ; de 10 h 30 à 11 h 15, "L’Homme de papier" par la Compagnie Zanni (spectacle pour enfants) ; de 12 h à 13 h, Kid’s Run ; de 13 h à 13 h 45, "Merlin et son coffre à malices" par la Magie de Fredini (spectacle pour enfants) ; animation musicale toute la matinée par le groupe Café Gourmand.

Avenue du Castillon, 71.

chastre.be, ccbw.be.

Expositions

Photos animalières à Genappe

Amoureux de la nature et des animaux sauvages, Quentin Van Belle nous emporte en pleine nature, de l’aube au coucher. Il immortalise la vie secrète des animaux dans des régions différentes, sous une lumière unique. Les vendredi 14 (de 14 h à 18 h et de 18 h 15 à 20 h), samedi 15 (de 10 h à 18 h) et dimanche 16 juillet (de 10 h à 18 h) au Centre Laïque – Maison Galilée, plaine Communale, 2 à Genappe.

"Un canal au bout du jardin" à Tubize

Cette exposition réalisée par le SPW raconte l’histoire et la vie du canal Charleroi-Bruxelles. Au Musée de la Porte jusqu’au 13 août.

museedelaporte.be

"Le réel et l’imaginaire forment un tout indissociable" de Dominique De Raedt, à Lasne

Après une carrière d’éditrice dans un groupe d’édition franco-belge, la Lasnoise Dominique De Raedt profite du "temps retrouvé" pour se consacrer à ses passions artistiques, où la photographie occupe la première place. Elle expose jusqu’au 17 juillet dans les locaux de l’administration communale.

Prise de rendez-vous: 0477 70 12 53, deraedt@gmail.com

Jeune public

Lire au jardin à Genval

Pendant les vacances d’été, venez écouter des histoires dans le jardin de la bibliothèque de Genval. En cas de mauvais temps, l’animation aura lieu à l’intérieur.

Le 16 août, on joue au jardin (séance spéciale "jeux de société"). Les mercredis 26 juillet et 23 août de 15 h à 16 h.

Place communale 1 à Genval.

02 653 40 47 ou genval@bibliorix.be

Vendredi for kids à Tubize

Maxime Mandrake. ©ÉdA

La Ville de Tubize et le monde associatif de l’entité organisent la 8e édition des Vendredis de l’été.

Le vendredi 14 juillet se déroulera le Vendredi For Kids avec au programme: 17 h-21 h, châteaux gonflables et grimages ; 17 h-20 h, bar à paillettes par Lowi Paintilicious ; 17 h 30-18 h 30, spectacle de magie et illusions par Maxime Mandrake ; 17 h-20 h: présence de Mickey, Minnie et leurs amis de Caskale OooHhh Events & Mascottes ; 19 h 45-20 h 45, concert Back to the 80’ par Jean-François David ; 21 h-22 h, dj set par Miss Maily B ; 22 h 15-23 h 15, concert Rock par Dress Code ; 23 h 15-24 h, soirée dansante animée par dj Kh.

Grand’Place de Tubize.

www.tubize.be

Divers

Visite historique du château à Walhain

Le château de Walhain. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Présentée par Philippe Martin, historien natif de Walhain, cette visite s’intéresse aux ruines du château médiéval ce dimanche 16 juillet à 16 h. Accès au château et présence de l’office du tourisme de Walhain de 14 h à 18 h.

Château de Walhain, rue du Vieux Château à Walhain-Saint-Paul.

Contest de Skate & Trott à Genappe

Contest de skate et de trott au skatepark de Genappe ce vendredi à partir de 16 h. Animation par Max Extrême. Programme: 16 h, Contest skate et trott ; initiation au graff par Boîte Magik ; animation musicale par Gzoo ; 18 h, démo de riders pros ; 19 h, battle de breakdance by Overflow.

Rue de la station à Genappe.

www.le38.be