Série d’été "Ils font vivre votre village" : Au-delà du père Nebel, Serge Hennebel, le vendeur de rêves de Beauvechain

À Beauvechain, tout le monde connaît Serge Hennebel. Et pas qu’à Beauvechain d’ailleurs puisque, à travers ses multiples activités de bénévole, on connaît le personnage aux quatre coins de la Belgique et même à l’étranger, que ce soit aux Pays-Bas, au Luxembourg et même en France depuis son passage dans l’émission Mon plus beau Noël sur TF1.

Serge, c’est le père Nebel, le lutin du père Noël, l’homme qui chaque année, à la période des fêtes, offre de la magie aux gens avec ses illuminations et ses décors enchanteurs dans son jardin ou ailleurs. Mais ce n’est pas tout. L’ami Serge est un homme très actif : "On me demande souvent quand je dors. C’est vrai que je suis très tôt debout car j’aime faire des photos au lever du jour. Et l’été, il faut partir tôt quand on veut immortaliser le soleil qui se lève à la mer du Nord.... Il m’arrive de quitter la maison vers 3 h 30 le matin pour immortaliser l’instant !"

Serge Hennebel est surtout connu pour être le père Nebel. ©ÉdA

Et de continuer : "Ce que j’aime, c’est faire des reportages photo sur tout et sur rien, mais surtout valoriser ce que je vois autour de moi, ce à quoi je participe, et je publie ces reportages tous les jours ! Cela donne pas mal d’interaction avec des gens de tous les horizons."

Serge aime aussi faire des vidéos. "Je filme au gré de ce que je vois et puis je fais des montages, peu importe le sujet. En vrai, il n’y a pas un jour sans que je ne fasse une photo ou ne prenne une vidéo... Je fais cela depuis... 1990. Les paysages agricoles ont ma préférence, mais les festivités aussi, ce qu’il se passe dans mon village ou autour de chez moi, et puis j’ai un faible pour la mer du Nord, et les pêcheurs de crevettes, avec leurs chevaux..."

Les clichés de Serge sont souvent pris au hasard. "Et le smartphone a encore plus facilité ma vie... Les gens apprécient en effet beaucoup les instants de vie que je publie et Facebook est une plateforme idéale pour me permettre ce partage. J’aime mettre en valeur notre patrimoine, cela donne aussi envie aux gens de visiter des lieux."

Serge Hennebel.

Mais c’est surtout l’hiver que Serge Hennebel est populaire. "Je suis un distributeur de bonheur pour les petits et les grands. Avec mes quatre amis lutins. Car tout seul, je n’y parviendrais pas. Tout comme moi, ils adorent s’investir bénévolement dans le projet . Si on n’est pas bénévole, on ne s’amuse pas. Les gens sentent qu’on fait les choses par amour et passion, pas par appât du gain. Et j’ai vraiment beaucoup de chance d’avoir mes quatre lutins, ils sont comme les Schtroumpfs : il y a toujours un spécialiste dans quelque chose, et cela nous permet de mettre tout cela en place car c’est un travail colossal. Et on a aussi du renfort le moment venu, quand il faut mettre un coup de boost pour avancer. En outre, l’événement ne se passe plus chez moi, du coup le temps est plus limité pour installer. On débute le premier novembre et tout est terminé et démonté début du mois de février. Comme c’est plus court comme délai, c’est plus intense pour que tout soit prêt."

Célibataire, Serge a deux enfants. "Personne ne m’attend à la maison. Je ne bois pas, je ne fume pas mais j’aime bien manger. Mes fistons, Aymeric et Aurélien ont un peu le virus : ils organisent aussi beaucoup de choses..."