Six ans de prison requis pour des vols de vélos notamment à Wavre

Ces auteurs, spécialisés dans les vols de vélos électriques, prisés pour leur valeur à la revente, ont écumé la Belgique et plus particulièrement la province de Namur à la fin de l'année 2020. Deux vagues de vols ont eu lieu. La première s’est déroulée fin octobre. Au total, 15 vélos électriques et 8 autres cycles ont respectivement été dérobés les 21 et 31 octobre. Les deux butins ont pu être retrouvés par la suite.

Les vols ont repris la nuit du 5 au 6 décembre. Une remorque a été dérobée. Une tentative de vols d’outils a également eu lieu. Plusieurs vols ou tentatives de vols de vélos électriques ont ensuite été confirmés, chaussée de Perwez à Namur, ainsi que dans deux magasins de la chaussée de Marche, mais aussi à Sprimont, Wavre et Comines-Warneton.

Si le prévenu ne nie pas les larcins, il réfute être le dirigeant d’une association de malfaiteurs. Il a été condamné pour des faits similaires commis avec les mêmes personnes et durant la même période à 3 ans de prison en France.

Son conseil demande au tribunal que la peine prononcée n’alourdisse pas "inutilement" celle déjà prononcée à son encontre.

Le jugement est attendu le 14 septembre.