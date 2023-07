Une date supplémentaire pour Lynda Lemay au Spott à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Et face à l’engouement du public, le Spott annonce une date supplémentaire : l’artiste remontera sur scène, le lendemain, soit le 9 décembre, à 20 h.

Et on voit sur le site du Spott que certains ont déjà réservé leurs places pour cette seconde date.

"Cet événement représente une opportunité unique de découvrir l’univers authentique et émouvant de Lynda Lemay, qui charme les spectateurs depuis plus de deux décennies, commente le Spott. Reconnue pour ses textes poétiques et ses mélodies envoûtantes, Lynda Lemay est une artiste incontournable de la scène francophone. Elle a su conquérir le cœur du public grâce à son style singulier et sa capacité à raconter des histoires intimes et universelles. Son nouvel album, salué par la critique, lui a permis de renouveler son succès et de séduire une nouvelle génération de fans."

La chanteuse, qui a plus de 4 millions d’albums vendus, présentera au Spott son nouveau spectacle, La vie est un conte de fous : "Dans une ère où on doit s’adapter à une réalité en perpétuel changement, Lynda Lemay propose un spectacle où la spontanéité est en vedette. Elle impose sa douce houle à la foule qui se laisse bercer en toute confiance."

Et le Spott de se réjouir "de pouvoir offrir cette opportunité exceptionnelle aux spectateurs de la région. L’équipement sonore et l’acoustique de qualité de la salle (NDLR : qui a une capacité de 605 spectateurs) garantissent une expérience unique et immersive pour tous les amateurs de musique."

Quelques jours après Ottignies-Louvain-la-Neuve, Lynda Lemay jouera, le 18 décembre, pour la 63e fois de sa carrière, à l’Olympia de Paris, une salle mythique de 1985 places en configuration assise. Un concert qui affiche complet.

Réservations : www.spott.be.