Le Field Depot, un camp comme à la Libération, ce week-end à Perwez

L’événement se tient ce week-end des 15 et 16 juillet.

Benjamin Heylen raconte : "Quand les troupes américaines ont repoussé l’armée allemande en septembre 1944, elles ont installé ici et là, autour de Perwez, des petits camps. Ces campements sont devenus immenses. Dès le mois de novembre, ils s’étalaient sur plusieurs kilomètres le long des routes. Notre Field Depot est aussi un hommage aux soldats américains qui nous ont libérés."

La reconstitution, ce sont bien sûr des tentes kaki, mais surtout du matériel lourd, impossible à ranger dans le musée du Souvenir 40-45. Véhicules blindés, jeeps et autre GMC surmonté d’une mitrailleuse de la Seconde Guerre mondiale pourront être admirés. Il régnera alors sur le campement une atmosphère unique, grâce aux deux cents personnes en tenue d’époque qui accueilleront les visiteurs.

Nouveauté : un parcours du combattant

"Cette année, poursuit Benjamin Heylen, nous avons eu à cœur de créer une sorte de parcours du combattant pour montrer ce qu’était l’entraînement des militaires. Des animations et des démonstrations permettront de découvrir de quelle manière opérait un chirurgien ou comment une mine peut être rendue inopérante. Tout cela a demandé du temps, près d’un an de préparation, mais comme je suis bien entouré par une dizaine d’amis bénévoles, c’était fort agréable."

La plupart des personnes qui rejoignent le campement en tenue d’époque sont belges. "Mais les Français, les Hollandais ou les Luxembourgeois sont les bienvenus, explique Benjamin. Là, sous cette tente, c’est carrément toute une famille française qui va passer quatre jours ici."

Des Français domiciliés à Vieux-Condé, non loin de la frontière belge. "Nous sommes venus à cinq, en jeep et en GMC, détaille Carole Bailly-Beuzin. Au-delà de notre passion pour le Militaria, nous apprécions l’hospitalité belge. La convivialité et la gentillesse de Benjamin et de ses amis agissent sur nous comme des aimants."

Field Depot 2023, rue d’Orbais 2, les 15 et 16 juillet, à Malèves-Sainte-Marie. Ouverture du camp dès 9 h. Entrée gratuite. Petite restauration et bourse militaire. www.museedusouvenir.be.