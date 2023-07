Après une semaine en résidence, les 80 jeunes stagiaires et les 20 personnes qui les encadraient ont bouclé cette édition 2023 du P’tit Cirq’en Palc (PCP) avec le traditionnel festival de deux jours. C’était la bonne occasion de tirer le bilan de cette édition 2023 avec Julie Patiny, la coordinatrice du P’tit Cirq’en Palc. "Au niveau des stages nous aurions pu accueillir encore une dizaine de participants en plus. D’autant plus que cette année, nous avons ouvert un nouveau groupe, le groupe des branchés, qui mêle danse verticale et grimpe d’arbres. Ce qui est chouette c’est que ce groupe a pu proposer une création originale sur la scène pourpre, une de nos 5 scènes, lors de notre festival. Nous n’affichons donc pas complet mais dans l’ensemble, c’est une très bonne cuvée."

Au niveau pratique, cette année a pourtant été particulière, à cause de la réforme des congés scolaires. "Cette année, il est vrai qu’il y a eu une certaine restructuration de notre organisation, à cause des nouvelles dates de vacances. Tout le monde a dû s’adapter à ce changement. Nous n’avons pas été pris de court. Nous avions déjà prévu le coup l’an dernier auprès de nos stagiaires à propos du changement de date. Beaucoup de jeunes ont cependant dû choisir entre le camp scout et le stage au PCP. Pour certains, le camp scout passait avant, pour d’autres pas du tout. On le comprend très bien. Nous avons eu pas mal de stagiaires venant de Flandre qui ont été confrontés à d’autres choix car nous sommes devenus concurrents d’activités qu’ils avaient alors que pour eux les dates des vacances n’ont pas changé."

Toujours bien accueilli à Wavre

Si les organisateurs ne connaissent pas déjà les dates du prochain PCP, il est déjà acquis que ce sera dans le parc Nelson Mandela grâce au soutien de la ville de Wavre et de la Province. "Nous sommes toujours bien accueillis à Wavre qui marque un gros intérêt pour le P’tit Cirq’en Palc. Le lieu est parfait, surtout depuis que nous avons accès à l’ancien vicariat. Nous avons suffisamment d’espace pour nos ateliers. Le cadre est magique et l’enceinte est fermée, ce qui est parfait pour que les enfants soient en sécurité."

Et l’an prochain, la prochaine édition du PCP visera le renforcement d’une formule qui fonctionne bien depuis 2005, avec un accent encore plus net sur le festival qui mélange tous les genres du cirque mais aussi les circassiens amateurs et professionnels. "Certains professionnels que nous accueillons ont été stagiaires et reviennent chez nous quand ils viennent de sortir de l’école supérieure des arts du cirque de Bruxelles. Ils nous contactent pour participer à notre festival pour y présenter leur spectacle. Cela démontre que le PCP a vraiment du sens. On accentuera encore plus cela l’an prochain. En plus, nous souhaitons diversifier les activités pour les familles, avec pourquoi pas un carrousel pour les enfants et des animations plus familiales. En tout cas nous allons y réfléchir."