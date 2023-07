3 citernes d’eau de pluie, un silo de 300m³, 120 panneaux solaires… le Domaine W à Tubize investit 1,5 million d’euros en infrastructures viticoles

Le Domaine a dernièrement investi près de 1,5 million d’euros dans des nouvelles infrastructures viticoles. L’objectif : faire progresser la qualité du vin et développer l’accueil au sein de cette ancienne ferme tout en diminuant les dépenses énergétiques comme sa consommation de CO2 de 37.000 kg par an. L’objectif est aussi d’augmenter la production du “Brut de Brabant” et viser les 50.000 bouteilles par an au lieu des 30.000 actuelles.

Avec ces investissements, le Domaine W a pu acquérir divers biens utiles à sa production comme une grande cave de vieillissement, des cuves agrandies, trois citernes d’eau de pluie, etc. Mais aussi 120 panneaux photovoltaïques. Et l’accueil des visiteurs n’est pas non plus laissé au second plan grâce à une nouvelle terrasse panoramique de 300 m2, surplombant les vignes.

“Personne n’y croyait quand on s’est lancé.”

Pour célébrer l’ensemble de ces nouvelles installations, le ministre wallon de l’Agriculture et de l’Économie, Willy Borsus (MR), le gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mahieu (PS), et le bourgmestre de Tubize, Michel Januth (PS) ont participé à une visite des lieux. Spécificité du Domaine W, il se finance en partie via les abonnements des membres. Et chaque allée des vignes possède le nom d’un des membres “or” ou une inscription de son choix.

Le ministre Borsus pourra les rejoindre à titre honorifique, la dernière allée existante lui est dédiée.

Derrière le Domaine W se cachent Sophie Wautier, descendante des propriétaires de la ferme, et son époux Dimitri Vander Heyden. Le couple est parti d’une idée farfelue pour lancer les vignobles : un crowdfunding. Avec les 1.200 membres participants, finançant pour certains à hauteur de plusieurs milliers d’euros, ils ont pu lancer l’affaire il y a sept ans. Et être à l’équilibre dès la première année alors qu’il faut plus de 10 ans pour l’être en temps normal.

Un pari fou d’autant que leur production est en biodynamie. En d’autres termes, avec des conditions encore plus strictes que pour les vins bios. “Personne n’y croyait quand on s’est lancé et quand on a voulu faire ça en Belgique, on nous a traités de fous. Qu’il valait mieux tout raser et partir repartir à zéro”. Mais le projet a tenu et avec le temps ils ont gagné même la confiance des banques.

Chaque année le Domaine W rouvre 100 à 200 places pour rentrer dans le Club. En échange de dons, en fonction des budgets, les amateurs de mousseux peuvent rentrer dans l’aventure et récupérer au fil des années, l’investissement en “brut”.

