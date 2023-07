À Chastre, l’hôpital pédopsychiatrique de la Petite Maison tire la sonnette d’alarme : "notre problème est de faire sortir les jeunes"

Cette clinique dispose de cinq unités thérapeutiques qui accueillent, accompagnent et soignent des enfants et adolescents qui traversent des parcours de vie complexes.

Depuis le 22 juin, une grande majorité des services d’Aides à la jeunesse et de Protection de la jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont en grève. Ils protestent contre le manque de places d’accueil pour les jeunes en difficulté.

Vers un changement structurel de la prise en charge

À l’hôpital de la Petite Maison, les séjours durent en moyenne plus d’un an. La clinique compte 56 places, dont quatre lits d’accueil de crise pour un séjour d’une semaine renouvelable une fois. "Notre problème est de faire sortir les jeunes, de leur trouver un lieu de vie adéquat qui les prendra en charge et répondra à leurs besoins après leur hospitalisation. Il y a un manque de places disponibles, et quand il y en a, les équipes sont souvent livrées à elles-mêmes, elles manquent d’outils et de membres du personnel", explique Patrick Kaisin, responsable de la coordination des soins psycho-éducatifs à l’hôpital pédopsychiatrique chastrois.

Au-delà du manque de places et de moyens, il pointe également la nécessité de travailler en collaboration avec d’autres secteurs. "On est de plus en plus confrontés à des enfants aux multiples traumatismes dans leur parcours de vie. Les jeunes ont besoin d’une prise en charge qui associe santé mentale, aide à la jeunesse, justice, secteur du handicap et enseignement."

Patrick Kaisin et son équipe constatent que le nombre d’enfants en difficulté augmente sans cesse mais également que leurs patients sont de plus en plus jeunes et ont des troubles de plus en plus complexes. "On retrouve des souffrances dirigées contre eux-mêmes (scarifications, tentatives de suicide, enfermement sur soi) et des troubles externalisés (agressivité, provocation). Cette augmentation est due en partie au mal-être familial, exacerbé avec le Covid. Les moyens insuffisants de l’école les mettent également en difficulté. Ils sont souvent en échec, en décrochage scolaire ou passent d’école en école. Cette accumulation des traumatismes détériore leur estime d’eux-mêmes et leur capacité à entrer en relation positive avec leur environnement."

En réponse à la grève du secteur, le cabinet de l’ancienne ministre de l’Aide à la jeunesse, Valérie Glatigny (MR), avait confirmé que les besoins augmentaient et que des mesures étaient prévues. Il annonçait que 152 places de prises en charge supplémentaires avaient été débloquées depuis le 1er juin.