À Mont-Saint-Guibert, le réaménagement du quartier de la gare est au centre des attentions : "le stationnement reste un défi"

Mont-Saint-Guibert a la chance d’accueillir une gare le long de l’axe Bruxelles-Namur. "Son utilisation doit être maximisée en y développant un pôle intermodal, tout en permettant aux commerces de continuer de s’y déployer."

Le côté nord de la gare s’est aménagé relativement harmonieusement avec des rez commerciaux et des parkings, même si certains gabarits sont imposants. Il comprend aujourd’hui, notamment, un centre médical, une crèche, une pharmacie, une épicerie, un coiffeur, une boulangerie. "Nous souhaitons que le développement autour de la gare continue de manière cohérente et raisonnée, sans course à l’urbanisation. Le stationnement reste un défi. Car une partie de celui-ci doit être réservée pour les navetteurs SNCB. D’où la nécessité de redédier des espaces de parkings pour les ménages et les commerces."

Et le maïeur de constater qu’effectivement, au centre de sa commune, l’espace public évolue seulement depuis quelques années. " Notre objectif est de lui donner un cachet plus esthétique, tout en continuant à garder la maîtrise foncière. Les différents ateliers urbains nous ont été bien utiles. Nous sommes ainsi arrivés à la conclusion de limiter la densité à 40 logements par hectare, ainsi que les hauteurs des bâtiments. Le prochain enjeu majeur est donc l’aménagement du côté sud. Certains promoteurs sont impatients de bâtir leur terrain. Désormais, ils devront s’insérer dans le cadre défini. Une attention particulière devra être apportée à l’aspect paysager et à l’espace public au sein des différents îlots définis dans le plan d’orientation. Car, peu de Guibertins en sont conscients, mais la vue depuis les abords de la friterie est belle et mérite d’être préservée. Il faut exploiter ce panorama, tout en développant du service et du commerce."

Quant au côté nord, il importe aussi d’aménager l’ancienne voie 3 du chemin de fer et de transformer la zone de stockage d’Infrabel en un parking SNCB. Les négociations ont débuté.

Profond lifting en vue pour la Grand’-Place

Le PIC 2022-24 va permettre aux autorités de se pencher sur le centre historique du village. Place aux aménagements concrets.

La Grand'Rue sera bientôt mise à sens unique. ©EdA

Après la réalisation du PIC (Plan d’investissement communal) 2019-2021 relatif aux rues des Écoles et Musette, le dernier conseil guibertin a voté, pour 2 millions€, le PIC 2022-2024, destiné au réaménagement de la Grand-Rue. "La rénovation du centre guibertin et de la Grand-Place est un des grands objectifs de la législature", rappelle le bourgmestre Julien Breuer (MSG Co-Hé-sion).

Ainsi, l’entièreté de l’égouttage depuis la place du Peuple jusqu’à la rue des Écoles doit être complètement remis à neuf, car vétuste et poreux. À certains endroits, il se détériore depuis plusieurs années.

D’autre part, le réaménagement de l’espace public en voirie partagée sera réalisé entre le bâtiment de l’ex-banque Belfius, la maison communale et la Grand-Place. "Cette voie sera mise à sens unique. Vu son étroitesse, la création d’une voirie bord à bord, sans trottoirs, partagera l’espace public entre les divers usagers. Un aménagement paysager et des pavés de couleurs différentes permettront à chaque utilisateur, parents avec poussettes, vélos et voitures, d’avoir une place définie et sécurisée."

Quant à la Grand-Place, elle sera aussi totalement réaménagée. "C’est un réel défi de parvenir à combiner stationnement et mise en valeur d’une place publique traversée par une voirie principale. Un revêtement en pavés lui permettra de retrouver son vrai aspect de place centrale du village." Le stationnement y sera donc revu afin, notamment, de redéfinir les espaces de convivialité et ceux destinés aux voitures. "Deux terrasses y ont récemment été aménagées, mais ellessont encerclées par des pots d’échappement ."

Le maïeur rassure. "Notre objectif n’est pas de supprimer le stationnement. Il s’agit de le réorganiser. Le but n’est pas de réaménager un parking, mais une place en y offrant aussi de la verdurisation. Riverains et commerçants seront bientôt consultés afin de connaître leurs besoins et poser les choix correspondants au plus grand nombre." En attendant, dans sa volonté de reprendre la mainmise foncière sur une partie du centre bourg, la Commune vient d’acheter, pour 280 000 €, le numéro 12 sur la Grand-Place, bâtisse jugée stratégique dans le cadre de la rénovation de la salle des Loisirs.