Les gens passent toujours plus de temps dans leur jardin et le robot-tondeuse fait aujourd’hui partie de ces outils d’entretien des pelouses qui rencontrent un succès croissant dans cet énorme marché. Son invention, on la doit à André Colens, un ingénieur rixensartois. C’est au début des années 90 qu’il invente le principe du robot-tondeuse. En 1991, il dépose un brevet pour la tondeuse autonome (solaire) "et dès la fin décembre 1992, il cède ses premiers brevets à Husqvarna, rappelle Michel Coenraets. Ce qu’André Colens produisait alors, c’était un petit robot qui fonctionnait à l’énergie solaire."

André Colens avait aussi les brevets pour de plus grosses machines. Des Américains et des Allemands se montraient fort intéressés et c’est là qu’intervient Michel Coenraets, Rixensartois lui aussi: "On est en 2002 et quelques mois auparavant, je venais de revendre Automatic Systems (voir ci joint) et j’étais président de L’Union wallonne des entreprises, je me suis dit que ce n’était pas possible qu’en Belgique, on ne puisse pas s’intéresser à ce genre de machine. Je me suis mis à la recherche d’une entreprise que cela pouvait intéresser et finalement, j’ai dit à André Colens, qu’il valait mieux que je m’en occupe. C’est comme ça que j’ai lancé Belrobotics."

Faire obstruction à Husqvarna

Photo d’archive d’André Colens, ici en 2006, ingénieur et inventeur du robot-tondeuse. ©EdA

André Colens réclamait quelques millions pour ses brevets, une somme que ne pouvait avancer Michel Coenraets: "Le prix était trop élevé d’autant plus qu’il n’y avait pas encore de marché. Sans entrer dans les détails, c’est la raison pour laquelle j’ai demandé à André Colens de rentrer dans le conseil d’administration, cela me permettait de l’intéresser aux bénéfices de l’entreprise et de payer le brevet moins cher."

En avril 2002, Belrobotics acquiert la licence d’exploitation des brevets d’André Colens relatifs aux robots-tondeuses de puissance dépassant 120 watts (et aux machines de ramassage automatique de balles de golf) pour un montant d’1 million d’euros.

Dans les conditions à la signature du contrat, Belrobotics s’engage à reprendre le stock de machines et pièces ainsi que le personnel employé par la société d’André Colens, dont son ingénieur logiciel et ses deux techniciens.

La société s’installe dans le zoning Nord de Wavre et si le principe était révolutionnaire, la mise au point l’était beaucoup moins: "Ça tombait en panne tout le temps et il nous a fallu deux ans et demi pour sortir un modèle qui fonctionnait correctement. Il faut dire qu’André (Colens) nous mettait régulièrement des bâtons dans les roues. Et puis, il fallait faire obstruction à Husqvarna qui s’intéressait à nos grosses machines. Au début, cela ne les intéressait pas mais quand ils ont vu nos chiffres qui augmentaient chaque année, ils m’ont contacté pour nous racheter. Notre nouveau directeur était partant pour qu’on soit racheté mais pour moi, il n’en était pas question. "

S’en sont suivis des problèmes de brevet avec Husqvarna, qui dépose plainte contre Belrobotics: "Là encore, je me suis défendu et j’ai mis au point un système pour sauver notre peau."

Il a fallu recapitaliser à plusieurs reprises pour assurer la survie de l’entreprise. Finalement, ce sont des investisseurs wallons, notamment Pierre Rion, Éric Mestdagh et Laurent Minguet, qui ont repris le flambeau de Michel Coenraets aujourd’hui âgé de 91 ans.

Belrobotics est, à ce jour, leader mondial des robots-tondeuses pour les grandes surfaces. La société s’appuie aussi sur son partenaire japonais Yamabiko, troisième fabricant mondial de matériel motorisé de jardin, particulièrement intéressé par les robots et leur technologie.

"On les intéresse parce qu’ils savent que l’avenir passe par les robots, technologie dont ils ne disposent pas dans le groupe, nous disait Pierre Rion lorsque nous l’avions rencontré en 2019. De notre côté, ils nous apportent énormément: outre un renfort financier, ils participent à la fiabilisation et au contrôle qualité de nos machines et on profite de leur réseau international."

Plus écologique

Depuis, l’entreprise s’est lancée sur de nouveaux marchés comme celui des États-Unis.

Concentrés de mécanique, d’électronique et d’informatique, les trois modèles de robots-tondeuses de Belrobotics – la Parcmow pour les pelouses jusqu’à 12 000 m², la Bigmow pour les pelouses jusqu’à 24 000 m² et la Ball Picker pour ramasser les balles de golf -, sont aujourd’hui utilisés partout dans le monde. On les utilise sur les terrains de golf, mais également sur les terrains de football et les espaces en herbe aux abords des pistes d’aéroport. Ils sont également populaires auprès des grandes propriétés aux États-Unis et en Australie, où Belrobotics prévoit de s’implanter.

Pour rappel, l’utilisation de robots pour l’entretien des pelouses présente plusieurs avantages. En plus d’améliorer la qualité des pelouses grâce à une technique de mulching qui nourrit la terre, les robots sont plus légers qu’un tracteur et n’entraînent pas de tassement du sol. De plus, chaque hectare d’entretien réalisé par un robot tondeuse permet d’économiser une tonne de CO2 par an par rapport à une tondeuse traditionnelle.

Michel Coenraets a un robot-tondeuse qui tourne depuis un peu plus de vingt ans: "Je l’ai acheté avant de connaître André Colens…".