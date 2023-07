Survol du Brabant wallon : "le problème ne fait que s’intensifier"

Résultat: d’après le président de l’association "Piste 01, ça suffit !", Charles Sohet, on sort actuellement d’un mois d’utilisation ininterrompue, avec entre 200 et 300 atterrissages par jour. Soit un survol toutes les 4 minutes, avec les nuisances sonores que cela engendre (lire ci-dessous), pour les habitants de Lasne, La Hulpe, Rixensart, Braine-l’Alleud, Genappe et Waterloo.

Les bourgmestres et échevins de ces communes reçoivent des appels de citoyens excédés, et ne savent plus trop quoi répondre…

"En octobre 2020, la justice a clairement condamné l’usage intempestif de cette piste 01, martèle Florence Reuter. Elle est utilisée de manière abusive, et l’État a été condamné pour cela. Mais cette décision n’est pas appliquée, et nous sommes toujours survolés. J’interpelle régulièrement le ministre sur la question au parlement, mais rien ne bouge. Quand on s’engage en politique, en particulier au niveau local, c’est pour pouvoir agir. Ici, ce qui se passe est tout à fait insupportable !"

Ce mercredi, à l’hôtel de ville de Waterloo, les bourgmestres de Lasne, Braine-l’Alleud, Rixensart et Waterloo, en compagnie d’une échevine de La Hulpe et du président de "Piste 01, ça suffit", ont lancé un nouvel appel public au changement. L’État a déjà payé 9,45 millions d’euros à 93 familles bruxelloises en raison de son inaction dans ce dossier, et les dernières décisions judiciaires pourraient l’amener à payer 40 millions supplémentaires.

Alors que des solutions existent, précise Vincent Scourneau. Revenir à la norme de vent définie en 2013 pour l’utilisation (ou non) de la piste 01 permettrait déjà de réduire de moitié les survols du BW. Et lorsque la 01 doit vraiment être utilisée, des solutions techniques pour voler plus haut et descendre plus rapidement vers l’aéroport pourraient appliquées. Elles ont été validées par des professionnels. En 2018, d’après le bourgmestre MR, on était proche d’un accord alors que le ministre en charge était François Bellot. Ce n’est plus vraiment d’actualité.

"On doit d’ailleurs être très attentif, souligne Vincent Scourneau. Récemment, nous avons bloqué une proposition, soutenue par plusieurs partis néerlandophones, de changer des routes pour les avions: cela n’avait pas d’impact sur nos communes mais plutôt sur l’est du Brabant wallon, afin de protéger le Brabant flamand. Nous avons demandé qu’un avis soit rendu par les Régions, et le texte a été ajourné pour cela."

Parce qu’évidemment, tout le monde sait que le problème est surtout communautaire. Mais comme une nouvelle demande de permis d’exploitation doit être rentrée en 2024, les bourgmestres du BW ne veulent pas être les dindons de la farce. Ils exigent que les décisions judiciaires soient respectées, et qu’une autorité indépendante se charge des contrôles. "Nous ne sommes pas contre les avions, résume Florence Reuter. On veut juste qu’un équilibre soit trouvé entre l’activité économique de l’aéroport et la quiétude des habitants."