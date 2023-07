La question que certains pouvaient se poser était de savoir si le public allait répondre présent. “On a connu une belle soirée inaugurale ce vendredi, se réjouissent les organisateurs. Les activités fonctionnent vraiment bien, surtout celles liées aux séniors qui attirent énormément de monde. On a juste constaté ce lundi matin que l’activité plus sportive a eu un peu plus de mal à attirer le public.”

Après, faire du sport un lundi matin, ce n’est pas forcément à la portée de tous et ce n’est certainement qu’un détail face à la bonne tenue du week-end dont les échos sont plutôt positifs : les décors plaisent, on sent un renouveau dans le concept et la mise en place, certainement en raison du professionnalisme des gestionnaires, habitués à de telles activités.

Les aînés, souvent mis à l’honneur pendant les festivités, étaient encore bien présents lundi après-midi pour assister, avec les enfants qui les ont rejoints, à un spectacle de magie.

”On est vraiment satisfaits. Côté restauration également, les réservations rentrent de mieux en mieux. On s’attendait par contre à mieux remplir les midis que les soirs, et c’est plutôt l’inverse qui se présente. La carte variée plaît, et la bonne ambiance règne dans nos installations.”

Pour faire face aux intempéries éventuelles, puisque l’on reste quand même en Belgique où tout peut se produire, la moitié du site est couverte. “Et puis, tout est bien clôturé, donc sécurisé, un point important puisqu’à présent, nous allons avoir les enfants des plaines et stages qui vont se présenter à Jodoigne-les-Bains.”