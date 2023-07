Du 10 au 20 juillet, ces jeunes participent à l’opération Été solidaire organisée par la Commune de Lasne en partenariat avec l’AMO La Croisée. “Ces jours-ci, dans le quartier de Maransart, nous avons déjà réaménagé un parterre d’herbe, en ratissant et en retournant la terre, avant que des ouvriers remettent des copeaux et de nouveaux rouleaux d’herbes. Nous avons aussi entretenu les haies des résidents du CPAS du clos Van Achter, raconte Camille, 21 ans. Et ce mardi, donc, nous peignons cette fresque.”

Alain et Amandine, animateurs à l’AMO La Croisée expliquent : “Il s’agit, comme à chaque fois, d’un projet citoyen, ayant une dimension sociale et d’entraide solidaire. Ici, avec notre grapheur confirmé qui les épaule et qui leur fournit la base du graphe, les jeunes ont pu l’améliorer, le customiser à leur guise.”

Ainsi, James (18 ans), Nelle (15 ans), Victoria (16 ans) ou encore Gaspard (15 ans) et leurs camarades ont pu dessiner notamment des ballons de volley-ball ou des sticks de hockey dans les couleurs de leur choix autour des grandes lettres du mot “Maransart”, dessinées au préalable.

”Bien sûr, nous n’avons pas été mis à la tâche sans entraînement, précise James. Nous avons d’abord dû nous entraîner sur des banderoles fixées à des arbres avant de peindre la fresque sur le mur. Ça nous a aussi permis de nous familiariser avec la technique, mais aussi de trouver des idées originales et réfléchir à ce qu’on allait faire et comment.”

En outre, comme il s’agit d’un projet communal, deux ouvriers de la Commune ont veillé à la bonne poursuite du projet, en aidant les jeunes si nécessaire.