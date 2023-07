Un beau programme pour le Niv’Estival, ces 20 et 21 juillet, avec Ykons comme tête d’affiche

La scène sera montée sur la place Lambert Schiffelers, contre le palais de justice et donc ouverte sur les terrasses des cafés proches, avec un dispositif limitant le son à 90 décibels. Un bar sera également monté à l’entrée des jardins du cloître, testant l’utilisation de gobelets réutilisables (lire ci-contre). Dans cette configuration, la Grand-Place peut accueillir plusieurs milliers de festivaliers dans un cadre sécurisé. Comme lors du carnaval, des urinoirs et des toilettes publiques seront mis à disposition sur place.

Côté programmation, on commencera le 20 juillet à 17h avec Moka, deux Nivelloises (Lola et Lena) qui se sont rencontrées à l’université et cultivent ensemble leur passion pour la musique. Suivront Coco’s Band (six jeunes issus de l’académie de musique et jouant majoritairement d’instruments à vent) à 17 h 30, puis Wholly Funk Men (encore des Aclots) à 18 h 30.

Ykons et son nouveau single “New State of Mind” pour mettre le feu

À 20 h 15, c’est la néolouvaniste Doria D qui montera sur scène avant “la” tête d’affiche de ce Niv’Estival 2023 : Ykons commencera à jouer aux alentours de 22h. Le groupe liégeois, qui a tourné dans la plupart des festivals l’an dernier, devrait mettre le feu à la Grand-Place, avec notamment le nouveau single New State of Mind, sorti en juin. La soirée se poursuivra avec les reprises de Gad’8020 (Tournai) puis le duo de DJ nivellois Dubsiders maintiendra l’ambiance jusque… 3h du matin.

Un village de food-trucks sera installé de 17h à minuit pour ceux qui auraient un petit ou un gros creux. Et le lendemain, le vendredi 21 juillet donc, un repas “À la Belge, une fois” sera proposé par Osez Nivelles. On pourra opter pour des tomates-crevettes ou pour un barbecue, et le tout sera évidemment accompagné de frites. Attention, les réservations (25 euros pour les adultes, 15 euros pour les enfants) doivent être prises avant le 16 juillet au 0475/331 111 ou par mail à l’adresse mj.kodeck@gmail.com, avec virement sur le compte de l’ASBL.

Un test pour les gobelets réutilisables

Le bar installé durant ce Niv’Estival par l’ASBL Nivelles en Fête utilisera des gobelets réutilisables, dans le cadre d’une meilleure durabilité de l’événement mais surtout d’une gestion optimale des déchets. L’ASBL a trouvé un brasseur qui lui fournira 10 000 de ces gobelets, pour lesquels les consommateurs devront payer une caution d’un euro. Un chalet sera installé pour abriter les bénévoles qui vont gérer ce système.

Il s’agit, pour l’association qui organise une série de grands événements en terre aclote et notamment le carnaval, d’anticiper sur les changements législatifs. Des discussions ont aussi été menées avec les cafetiers aclots mais ceux-ci, pour l’instant, poursuivent avec les gobelets à usage unique.

”Leurs brasseurs savent qu’il faudra changer les habitudes, mais ils doivent écouler leur stock de gobelets, dit-on à Nivelles en Fête. Des poubelles de tri seront installées sur la Grand-Place et les cafetiers vont aussi assurer le ramassage autour de leur établissement.”