"Si Waterloo accentue sa densification, on va augmenter encore les problèmes de mobilité" : majorité et opposition en front commun face à la Région

À lire aussi

Quelques explications. Le "SDT" est un outil de planification de la Région avec pour objectif de donner un cap sur le développement territorial. Il est la transposition de la directive européenne “Stop béton”, qui vise la fin de l’étalement urbain d'ici 2050 pour conserver les zones vertes. Le SDT prévoit la création des “centralités” qui délimitent les zones constructibles d’une commune, une sorte de centre-ville (ou centre d’un village). Pour Waterloo, il correspond à 1.000 hectares, un peu moins de la moitié de la superficie de la commune. Et c’est là où le bât blesse, car ces 1000 ha sont dédiés à la construction de logements, commerces, etc. Un point qui, selon les élus, ne tient pas compte de la réalité waterlootoise et de sa densification de la commune, une des plus densément peuplées de Wallonie.

À lire aussi

Un exemple : le SDT prévoit, au minimum, 40 logements par hectare constructible alors que Waterloo, malgré sa densité actuelle, c’est… 15 logements et 25 habitants par hectare, nous explique l’échevine de l’Urbanisme Célinie Leman (MR) : “En plus il y a la mobilité : Waterloo a des accès à la N5, trois au Ring. On est donc une ville de transit. Si Waterloo accentue sa densification et si les communes voisines le font aussi, on va augmenter encore les problèmes de mobilité”.

À lire aussi

Pour l'échevine, les autorités locales luttent d'ailleurs déjà contre l'extension urbanistique, et privilégient d'autres outils de planification. Dernièrement, l’hypercentre de Waterloo est devenu une zone d’enjeu communal (ZEC), une manière de redéfinir le centre de Waterloo dans sa mobilité, et son aménagement : “Ce que la ZEC prévoit correspond au SDT dans la limite de l’hypercentre. Mais augmenter le périmètre risque de contrer les objectifs. On souhaite mettre l’accent sur le centre et laisser respirer le reste”, déclare Célinie Leman.

À lire aussi

L’opposition rejoint la majorité mais…

Une fois n’est pas coutume, les trois groupes de l’opposition waterlootoise ont été dans le sens de la majorité libérale... malgré quelques réserves. Pour Jean-Michel Cassiers (Les Engagés), il y a eu un problème au niveau de la pédagogie et de la communication du projet wallon : “32 personnes ont répondu à l’enquête alors que plusieurs centaines de personnes s’étaient mobilisées pour le Triage Sainte-Gertrude”.

De leur côté, les écologistes waterlootois font état des bons côtés du SDT comme le “Stop béton”, la définition de la centralité, le développement des modalités durables, etc. Mais “l’application concrète du SDT à Waterloo pose problème, car la surface est beaucoup trop élargie tout comme la densité proposée”. Et les Verts restent, contrairement aux autres groupes, plutôt optimistes : “chaque commune dispose d’un délai de maximum 5 ans pour élaborer sa propre carte. C’est un encouragement à se mettre au travail, et dans le cas de Waterloo, à accélérer le travail”. Le conseiller communal indépendant Etienne Verdin dénonce de son côté le “double discours de la majorité” : dire non au SDT mais tout de même continuer les futures constructions au Triage Sainte-Gertrude.