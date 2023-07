Beauvechain veut sauver la maison de Julos Beaucarne : "il y a urgence"

À Beauvechain, dans sa commune, puisqu’il habitait Tourinnes-la-Grosse, on ne l’oublie pas, malgré les mois qui passent, à l’image de l’échevin de la Culture Benjamin Goes qui n’a de cesse de remuer ciel et terre pour pérenniser le souvenir de l’homme et de son œuvre. "Là, en l’occurrence, il y a urgence pour sauver ce lieu important qu’est la maison de Julos et de maintenir un pan de son histoire."

La Commune a directement émis le souhait de voir une "maison Julos" voir le jour et dans la foulée, les retours dans le monde politique de tout niveau ont été plus qu’enthousiastes…

Mais, à l’heure où les héritiers ont décidé de mettre la maison prochainement en vente, force est de constater que les choses se corsent. "C’est pourtant une opportunité unique d’avoir enfin un endroit ancrage touristique du wallon en Wallonie, même si Julos défendait bien entendu aussi la francophonie."

Concrètement, si le bien n’est pas encore sur le marché, la décision a été prise. Et si la famille est sensible au projet d’une maison Julos, elle n’attendra pas éternellement.

Benjamin Goes est bien décidé à faire bouger les choses, lui qui a déjà eu l’occasion d’aller frapper à toutes les portes, ou presque… "Le projet d’en faire une maison de la mémoire existe toujours, on a fait estimer la maison (520 000 €) pour savoir combien cela coûterait de l’acquérir puis de réaliser un projet qui tienne la route…"

Le concept ? Proposer une partie avec un côté plutôt muséal avec son lieu de vie: le salon, la chambre, le bureau… qui seraient maintenus en état.

"Et le reste de cette vaste demeure serait transformé en ateliers, pour des expos, des espaces créatifs, sans oublier le jardin pour des spectacles et puis l’annexe pour des résidences d’artistes, pour y accueillir des sculpteurs, des slammer, des chanteurs qui s’inspireraient de Julos. C’était quand même un défenseur du wallon et de l’environnement, le projet a tout son sens…"

Benjamin Goes a donc eu plusieurs contacts. À la Région avec la ministre wallonne du Tourisme Valérie De Bue (MR). "Là, c’est non pour l’achat, mais une possibilité existerait pour la rénovation." Du côté de la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles Bénédicte Linard (Écolo), "on se dit intéressé, mais comme il s’agit d’infrastructure culturelle, il y a lieu d’introduire un dossier administratif dont la procédure est… longue. Ce n’est donc pas adapté puisque l’on est pressé par la vente imminente." Une manière administrative de fermer la porte ?

Du côté de la Province, Tanguy Stuckens (MR) pour la Culture et Isabelle Evrard (PS) pour le Tourisme "se sont montrés vraiment intéressés à participer ! Toutefois, on sait que les moyens à la Province ne sont plus ce qu’ils étaient. Mais, je dois dire que leur motivation fait plaisir et nous permet de garder l’espoir. Là, on doit aller vite avec le projet, sinon tout va tomber rapidement à l’eau. C’est sincèrement une grosse angoisse quant à l’issue. Et la Commune n’a clairement pas les moyens à l’heure actuelle où l’on doit déjà supprimer des projets pour garder l’équilibre budgétaire."

D’autres pistes ? La Loterie nationale ne finance pas les acquisitions. "Je vais aller à la rencontre de la Fondation Roi Baudouin également." Mais l’heure est au cri de détresse. Il y a urgence !

Pour le fils de Julos, "la maison doit vivre"

Fils de Julos, Christophe Beaucarne habite Paris. Il l’avoue, "à la base, on n’avait pas trop envie de vendre la maison. Mais le temps passe, elle va commencer à se détériorer si rien ne bouge et mon frère et moi avons nos vies. Cette maison doit vivre ! Ce serait dommage de la voir péricliter. Le projet de Benjamin Goes nous emballe. Tant le côté muséal que le reste avec la résidence d’artistes. Ce serait génial. Hélas, nous n’avons ni le temps ni les moyens. Mais, par contre, on peut collaborer."

Christophe Beaucarne est séduit par le projet: "C’est un lieu où on peut consulter ses notes, ses œuvres. Ce serait bien que des groupes y passent pour voir la maison, là où il était inspiré, il vivait. Ses outils de travail."

Si vente il devait y avoir en dehors du projet, le regret de la famille serait de voir la maison transformée en habitation. "Là, c’est un lieu affectif. On a commencé à faire du classement. Trois des treize pièces ont été triées, mais on aimerait savoir où cela va aller afin de préserver certaines pièces comme le prévoit le projet. Fin août, on va continuer à trier. Nous aimerions être fixés et savoir ce que l’on peut classer ou pas. Pour les archives, ce serait tellement mieux de pouvoir les laisser sur place avec le projet. Les six prochains mois seront décisifs !"