"Nous avons mis en peinture du mobilier urbain. J’ai appris des tas de chose sur les techniques de peinture. Nous sommes allés à la réserve naturelle de Genappe, sur le site de l’ancienne sucrerie. Je ne savais pas qu’il y avait là une réserve naturelle. L’ambiance est excellente entre nous", signale Timofey (16 ans).

Les jeunes ont aussi entretenu les prés fleuris de la ville, à Loupoigne, Ways, Baisy-Thy et Genappe, soutenus par l’équipe des cimetières.

Après la floraison du printemps, les prairies sont fauchées lorsque les fleurs sont montées à graines. La coupe est laissée sur place pour ne pas embarquer tous les insectes et laisser le temps aux graines de retomber sur le sol.

"En enlevant l’herbe fauchée, on remet le terrain en lumière, ce qui permet une deuxième floraison. C’est un peu physique comme travail, mais c’est gai. La première semaine, on a mis en peinture les garde-corps des ponts de la Dyle sur Genappe. La visite de la réserve naturelle de 77 hectares et ses six bassins de décantation était impressionnante", signale Logan, 17 ans.

Été Solidaire est une opération menée par la Wallonie depuis 1994. Elle vise à sensibiliser les jeunes de 15 à 21 ans à la solidarité et à réaliser des travaux d’utilité publique dans les communes, moyennant rétribution.

"Nous avions la possibilité d’engager six jeunes cette année. Nous avons eu quinze candidats. Ils travaillent dix jours. Ils gagnent entre 8,20 € et 9 € par heure selon leur âge", explique l’échevin Benoît Huts, en charge de l’opération à Genappe.

La Ville reçoit une subvention de la Région wallonne, fixée pour 2023 à 3 360 €, soit 560 € par jeune.

"Nous privilégions les jeunes dont c’est un premier emploi. Cette année, suite à la réduction de la durée des vacances d’été, nous n’avons qu’une session de l’opération et non plus deux", poursuit Benoît Huts.