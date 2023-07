Sagrex: "L’objectif, c’est déposer le permis en octobre pour l’extension de la carrière de Quenast"

Un projet qui fera évidemment réagir la population.

Pierre Van Landschoot, directeur du site, a accepté de répondre à nos questions, pour faire le point sur la situation.

Pierre Van Landschoot, combien de temps pouvez-vous encore travailler sur le site actuel, avant d’épuiser les réserves ?

Du point de vue géologique, le gisement se présente sous la forme d’un V. Il reste pas mal de gisement aussi à d’autres endroits, qui ne se trouvent pas en zone d’extraction au plan de secteur. Pour atteindre les zones autorisées, il faut descendre et avoir une coupe verticale. Si on descendait verticalement, on aurait encore des années devant nous. Mais d’un point de vue technique et pour la sécurité des travailleurs, on est limité dans le temps. Il faut envisager la suite d’ici deux ou trois ans, sinon on aura du mal à tenir.

D’où votre volonté d’étendre la carrière.

Notre piste numéro 1, c’est d’ouvrir davantage la carrière. Et on doit pouvoir le faire dans les deux ou trois ans.

Est-ce que ça signifie une intensification de l’activité ?

Non, le nombre d’emplois et le volume de production seront stables. Si le permis est refusé ? A priori, ce sera identique. Mais on travaillera dans un mouchoir de poche, ce qui représente un risque au niveau de la coactivité et donc de la sécurité. Ce n’est pas l’objectif d’aller dans cette direction, surtout pour la sécurité du personnel.

Quelles sont les procédures nécessaires à l’extension ?

Une étude d’incidences a déjà été lancée en octobre 2021. Elle prendra en compte aussi bien la biodiversité, que les bruits, vibrations et autres. On arrive tout doucement à la fin de l’étude. On envisage un dépôt du permis vers le mois d’octobre 2023, si tout se passe bien. Le dossier sera alors déposé à la Région wallonne et devra ensuite être déclaré complet, avant le début de l’enquête publique. Au final, c’est la Région wallonne qui dira oui, non ou oui, mais… sous certaines conditions.

L’un des enjeux, c’est l’alternative à la drève Léon Jacques qui est vouée à disparaître dans le cadre de l’extension de la carrière.

C’est le bureau d’études qui se charge d’analyser les alternatives, en prenant en compte les fréquentations, les possibilités au nord et au sud ou même l’absence d’un contournement, ce qui ne semble toutefois pas possible.

Cette voirie alternative devra être financée…

A priori, Sagrex s’en chargera en bonne partie. Cela dépendra du tracé. Il n’y a pas une décision très claire prise à ce sujet.

Le Conseil d’État a cassé le permis qui avait été octroyé pour la Route de Montagne, parce que le dossier de la nouvelle voirie avait été séparé de celui concernant la suppression de la drève et de l’extension de la carrière…

La responsable de la communication intervient: "L’objectif n’était pas de scinder les dossiers, mais d’arriver à une solution pour la drève et d’ensuite demander un permis pour l’extension. Il n’y avait aucune mauvaise intention."

Cette fois-ci, ce sera bien un permis pour les différents volets qui sera demandé.

Un plateau comme alternative à la "motte"

Un plan général de la carrière de Quenast, à Rebecq. ©ÉdA

Autre sujet largement débattu au sein de la population rebecquoise à propos de la carrière de Quenast: le glissement de terrain qui s’est produit sur la "motte", à proximité du chemin Marais Bourleau, un endroit où les terres de couverture (premières couches inexploitées) sont entreposées.

"Une étude de stabilité a été menée par Tractebel, explique Pierre Van Landschoot, le directeur du site de Sagrex. On voulait obtenir une explication sur le phénomène et trouver une solution pour ne pas que ça se reproduise à cet endroit et sur le nouveau terrain utilisé pour entreposer les terres."

Après des discussions avec Tractebel, un nouveau site a été sélectionné pour le stockage. "Ils ont suggéré d’utiliser ce plateau (de l’autre côté de la drève), inexploité depuis les années 70. On a coupé les bouleaux qui avaient poussé naturellement sur le site, puis on les a évacués vers une piste plus accessible, afin que les gens viennent utiliser ce bois pour leur chauffage. Tout a été fait proprement. On a ensuite aménagé la zone et amené les terres. Ils nous ont donné quelques conseils, comme le séquençage ou les pentes à respecter. Cela doit nous permettre d’assurer la longévité de la motte."

L’ancien site reste toutefois une source de préoccupation pour les riverains, vu les dégâts occasionnés. "Le bureau d’études a préconisé de le monitorer durant un an ou deux. Il y a encore des travaux de lissage à réaliser car des rigoles se sont formées avec l’eau. On doit lisser le tout pour éviter les infiltrations dans la motte. Le talus était linéaire, mais des cassures se sont produites. Le sentier comestible ? Notre objectif est de le remettre en service, dès que ce sera possible au niveau technique. Tractebel recommande de laisser le terrain un an ou deux sans trop y toucher. On pourra ensuite envisager sa remise en état."