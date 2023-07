Série d'été: les noms de rue du BW | La rue Arthur Brancart à Fauquez, berceau de la marbrite

Particularité de cette rue jadis appelée Saint-Michel, cet appendice de route formant un "Y". Entre les deux branches du "Y" trône le buste d’Arthur Brancart. Né le 13 juin 1870 à Thulin (Hainaut) et décédé le 17 juillet 1934 à Virginal, ce dernier était maître-verrier. En 1902, il reprend la diretion des Verreries de Fauquez, fondées un peu plus tôt par Henri Michotte. C’est à Arthur Brancart que l’on doit l’invention de la marbrite aux confins de la Première Guerre mondiale. La marbrite est un verre opacifié et coloré dans la masse qui imite le marbre. Cette matière était beaucoup utilisée dans les constructions de style art déco. Son succès est planétaire en première partie de XXe siècle et la Chapelle Sainte-Lutgarde (ici visible en fond sur nos deux photos avant/après) – érigée en surplomb de la rue en 1928 – en a été largement dotée. Ce n’est pas pour rien qu’elle fut surnommée la Chapelle de Verre.

Autour de l’usine située dans ce qui était alors la rue Saint-Michel, c’est tout un village ouvrier qui a vu le jour. Y furent construits, des écoles, des magasins, un dispensaire, une gare, un cinéma et même une salle de fête. La façade de cette dernière est toujours existante et constitue une trace de ce passé radieux, avec cette phrase "Bien travailler, bien s’amuser" toujours visible lorsque l’on passe devant le vétuste bâtiment. Un slogan témoin de la volonté d’Arthur Brancart d’installer ses ouvriers et leurs familles dans de bonnes conditions de vie.

À partir de 1927, l’état de santé d’Arthur Brancart se dégrade. Il cède la direction de l’entreprise en 1932 et décède en 1934. Un comité directorial composé de ses fils, Robert, Yvon, Robert et Raoul et de son neveu Claude Locreille lui succède. Arrive ensuite la Seconde Guerre mondiale, qui marque le début du déclin de l’usine. L’obsolescence, la concurrence et une gestion défaillante entraînent la fermeture du département marbrite en 1964. Le département "verre creux" survit encore un peu. En 1974, c’est une société de fabrication de bouteilles en plastique qui occupe les lieux, jusqu’en 1981, année de l’arrêt de toute activité industrielle à Fauquez.

Entretemps, le buste en l’honneur d’Arthur Brancart avait été érigé et la rue rebaptisée en son nom.

Cet épisode de notre série est réalisé avec l’aimable collaboration de l’Echarp (Entente des cercles d’histoire et d’archéologie du Roman Païs) et son secrétaire Wilfred Burie. Infos: www.echarp.be

Sources de cet épisode: www.lachapelledeverre.be/