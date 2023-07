À Grez-Doiceau, Christian Conrad et ses 28 tracteurs d’antan : "ma passion est venue de mon papa qui était lui-même mécanicien"

"J’ai été mécanicien agricole toute ma carrière chez Charles Jadoul à Grez-Doiceau, soit durant 45 ans. Ma passion est venue de mon papa qui était lui-même mécanicien et qui me laissait chipoter et bricoler dans son atelier. À l’époque, je rentrais à la maison tout noir et maman n’était pas contente car il fallait toujours laver les habits."

À cette époque-là, c’était sur les motos que Christian travaillait avant de découvrir, au fil des ans, les tracteurs. "Les motos c’était JLO et Flandria qui étaient déjà des ancêtres et les tracteurs, c’était Deutz, Zetor et Hanomag. Au départ, je demandais conseil à mon papa pour les réparations de certaines pièces qui n’existaient plus. Il fallait donc un spécialiste avec beaucoup d’imagination pour trouver la solution afin d’en fabriquer d’autres."

Christian a restauré complètement 3 tracteurs Deutz, un de 1955 et deux de 1957. De la carrosserie à l’électricité, en passant par le moteur, les freins, la direction et la peinture. "Quand on restaure un tracteur, il faut être passionné car cela prend de six mois à un an et il faut parfois aller loin pour trouver la bonne pièce (France, Hollande, etc.). J’ai en tout 28 tracteurs qui fonctionnent tous et qui sont en ordre de marche, dans leurs couleurs d’origine. Le plus ancien est de 1950, un Deutz, et le plus récent des... anciens est de 1980."

Dans les 28, il y a des Deutz, des Hanomag, et puis trois MAN dont deux avec quatre roues motrices, ce qui était rare à l’époque. La puissance des tracteurs que l’homme possède va de 15 à 110 chevaux.

"Depuis 25 ans, je fais des concentrations avec mes anciens tracteurs pratiquement tous les dimanches dans les communes avoisinantes. Ça commence généralement à la fête à Grez le dernier dimanche d’avril jusque fin septembre à Chastre. Le plus loin que je me déplace, c’est Zelem, Héron, Poucet, Thisne, Villers-la-Ville mais je vais aussi à Mille... Comme j’ai beaucoup de tracteurs, j’ai mon fils David et beaucoup d’amis qui viennent rouler aux concentrations avec mes tracteurs. Alors ils se “chamaillent” pour choisir le modèle qu’ils vont conduire le jour de la balade."

Christian ne sort jamais moins que deux tracteurs et est déjà parti avec... 18 tracteurs. "C’était une fois à la fête à Bossut. Quand on part, généralement, on se donne rendez-vous avec mes amis aussi passionnés que moi, Michel et Christine Swinne, pour faire la route ensemble pour arriver la fête. Quand la fête est loin, par contre, on met des tracteurs sur une remorque car il y en a qui ne roulent qu’à 15 km/h. Mais cette remorque est tirée aussi par un ancêtre qui roule à... 30 km/h."

Petite précision, généralement les tracteurs n’ont pas de cabine. "S’il pleut et qu’on a oublié notre tenue de pluie, alors on est trempé..."