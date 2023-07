Le sourire de la Princesse Astrid à Wavre pour célébrer le 21 juillet (PHOTOS ET VIDEO)

À 8h30, les autorités communales et provinciales ainsi que les représentants des groupements patriotiques de Wavre ont rendu un premier hommage et procédé à un dépôt de fleurs aux plaques du souvenir de l'Hôtel de Ville.

C'est en cortège que les participants à cette première cérémonie se sont rendus vers l'église Saint-Jean-Baptiste pour assister au Te Deum. La cérémonie solennelle chantée en l'église Saint-Jean-Baptiste de Wavre était présidée par l'évêque Monseigneur Jean-Luc Hudsyn, André Sarota, le nouveau doyen de Wavre et Émile Carp, le pasteur de l'église protestante de Wavre, en présence des autorités civiles, militaires et judiciaires du Brabant wallon. Sur la place Cardinal Mercier, deux pelotons du 1er Wing de Beauvechain sous le commandement du Major Detaille ainsi que la musique royale de la Force aérienne étaient présents pour accueillir leurs Altesses Royales.

Comme le veut le protocole, son Altesse la Princesse Astrid, Colonel de la composante médicale des forces armées belges, après avoir salué le drapeau au son de la Brabançonne, a passé les troupes en revue. Elle a ensuite été accueillie par le gouverneur Gilles Mahieu et la bourgmestre Anne Masson à l'entrée de l'église Saint Jean-Baptiste. Seules les personnes munies d'un carton d'invitation ont pu prendre place dans l'église pour ce Te Deum du 21 juillet.

Au terme de cette cérémonie, leurs Altesses Royales la Princesse Astrid et le Prince Lorenz ont très largement pris le temps de saluer et aussi de s'entretenir gaiement avec la population présente sur la place Cardinal Mercier à la sortie de l'église.

Le sourire de la Princesse Astrid et la bienveillance du Prince Lorenz ont rehaussé ces festivités du 21 juillet à Wavre. Après avoir terminé de saluer la population, leurs Altesses Royales ont ensuite rejoint l'Hôtel du gouverneur pour la réception du 21 juillet avec les représentants des associations patriotiques et les représentants des autorités civiles, militaires et judiciaires du Brabant wallon.